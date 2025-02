Carnevale di Fano 2025: i carri, i team e il concorso tra i maestri della cartapesta

Fano (Pesaro e Urbino), 20 febbraio 2025 - Entra nel vivo il tanto atteso Carnevale di Fano, la festa più antica d’Italia, le cui origini risalgono al 1347. Un evento unico, famoso non solo per la sua storia, ma anche per il suo spettacolare getto, con 180 quintali di cioccolate e caramelle pronti a piovere sulla folla (video).



Dopo l’entusiasmante apertura di domenica scorsa con il super ospite Massimo Boldi, lo spettacolo tornerà a colorare Viale Gramsci nelle prossime due sfilate in programma, il 23 febbraio e il 2 marzo. L’edizione di quest’anno, intitolata “I sogni son desideri, in viaggio col Vulón”, vede in gara le grandi associazioni della cartapesta, che sfilano lungo il corso con le loro imponenti creazioni per contendersi il titolo di Miglior Carro del Carnevale 2025. Chiunque può votare il gigante di cartapesta preferito inquadrando il QR-code stampato sul programma dell'evento.