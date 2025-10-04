Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Fano
Cosa FareLo storico ristorante fa 50: Alla Lanterna, quattro cene dagli anni ’70 a oggi
4 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cosa Fare
  4. Lo storico ristorante fa 50: Alla Lanterna, quattro cene dagli anni ’70 a oggi

Lo storico ristorante fa 50: Alla Lanterna, quattro cene dagli anni ’70 a oggi

Il locale di Metaurilia della famiglia Cerioni festeggia mezzo secolo di attività: “Celebriamo un racconto che appartiene alla comunità che ci ha sempre sostenuto”

Al centro Flavio Cerioni, titolare del ristorante “Alla Lanterna”, tra Iside ed Enrico

Per approfondire:

Fano, 5 ottobre 2025 – Cinquant’anni di storia non sono un traguardo da poco, soprattutto in un settore come quello della ristorazione, dove la concorrenza è agguerrita e la tradizione rischia spesso di perdersi. A Fano, però, il ristorante “Alla Lanterna” di Metaurilia ha scritto un capitolo speciale: nato il 1° gennaio 1976 per volontà dei fratelli Flavio e Roberto Cerioni insieme ai genitori Ermete Cerioni e Fulvia Albonetti, oggi celebra il mezzo secolo di attività con un ciclo di cinque eventi evocativi, ciascuno dedicato a un decennio.

Il primo appuntamento, lo scorso 14 settembre, ha riportato i commensali negli anni ’70 con il celebre arrosto misto che ha reso noto il locale. Ma il calendario non si ferma qui: il prossimo sarà giovedì 16 ottobre con un menù tutto anni ’80, fra insalata russa, cocktail di gamberi, risotto fragole e champagne, penne panna e salmone, filetto al pepe verde e zuppa inglese. Seguiranno: mercoledì 5 novembre (fine anni ’80-inizio ’90), giovedì 20 novembre (fine secolo) e giovedì 4 dicembre (nuovo millennio e giorni nostri).

La vicenda del ristorante “Alla Lanterna” è anche la storia di una famiglia marchigiana che, con tenacia, ha trasformato un piccolo locale in un punto di riferimento nazionale, fino a conquistare le principali guide enogastronomiche. Flavio Cerioni, 72 anni, premiato pochi mesi fa con l’Oscar della Ristorazione di Confcommercio Marche Nord, rivendica un percorso che ha fatto scuola: dagli arrosti robusti agli inizi fino al cambio di rotta degli anni ’90, quando la cucina si è concentrata sull’eccellenza del pesce dell’Adriatico, sintetizzata nella filosofia “il mare con i piedi nell’erba”.

“Un traguardo straordinario – sottolinea la direttrice di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli – per un ristorante da sempre sinonimo di qualità e tradizione, professionalità e ospitalità. Alla famiglia Cerioni auguriamo un futuro roseo e ricco di soddisfazioni”. Il dato che colpisce è proprio questo: in città sono pochissime le attività ristorative che possono vantare una tale continuità. Un patrimonio economico e sociale che testimonia come la gastronomia, quando diventa tradizione, non sia solo cibo, ma memoria collettiva e identità del territorio.

“Non celebriamo solo la nostra attività – ha spiegato Flavio Cerioni – ma mezzo secolo di Marche e d’Italia a tavola, un racconto che appartiene anche alla comunità che ci ha sempre sostenuto”. “Questi eventi – aggiunge Enrico Cerioni – sono un modo per onorare il lavoro di nonni, padre, madre e zii, e per raccontare come un ristorante sia anche lo specchio dei cambiamenti del nostro Paese. Siamo emozionati di condividere questo viaggio con tutti”. Info: 0721 884748.

© Riproduzione riservata