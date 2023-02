Carnevale boom a Fano, e Carloni fa il cardinale

Fano, carnevale boom. E Carloni fa il cardinale

Gran pienone per la seconda domenica del Carnevale di Fano con oltre 13mila persone. E’ la conferma dell’alto gradimento della manifestazione. Tantissime famiglie sono arrivate dalla Romagna e dall’Umbria, ma anche da regioni lontane, approfittando della bella giornata, che ha regalato temperature più miti rispetto ai giorni scorsi. La festa ha preso il via al mattino, con il Carnevale dei bambini, proseguendo con il Carnevale in sup: una sfilata in maschera lungo il porto canale, con arrivo alla Darsena Borghese. Il vivo della festa, invece, ha avuto inizio lungo viale Gramsci, a partire dalle 15, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, da cui sono stati lanciati chili e chili di cioccolatini e caramelle, che hanno riempito i tanti coni raccoglitori, protesi verso i carri. Da un balcone, è spuntato il deputato Mirco Carloni vestito da cardinal Mazzarino benedicente la folla. Carnevale 2023 Marche, ecco le date e gli eventi da non perdere Il getto delle leccornie giungeva da diverse tribune, dando la possibilità proprio a tutti di portarsi a casa un bel bottino di dolciumi. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine e del personale sanitario. La Croce rossa, che ha posizionato ai varchi cinque ambulanze, ha disposto...