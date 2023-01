Tuffo di Capodanno a Fano, i temerari sfidano le acque gelide

Il gruppo dei nuotatori, protagonisti del bagno di Capodanno

Fano, 1 gennaio 2023 - Pochi ma determinati, noncuranti dell’acqua gelida e della fitta nebbia, che rendeva tutt’altro che piacevole la nuotata. Ma alla fine, intorno alle 11,30, si sono tuffati. 25 gli impavidi, dai 35 ai 60 anni, due le donne, che hanno salutato il nuovo anno immergendosi, suddivisi in due gruppi (il primo composto da 15 e l’altro da 10 partecipanti, che si sono tuffati in un secondo momento), nello specchio di mare di Sassonia, antistante i Bagni Carlo, a ridosso della scogliera della Camminata del Lisippo.

Tra di loro, Luca Antonioni, medico di famiglia, Matteo Renna, docente alle superiori, un frate del convento di Monte Giove, un poliziotto della Stradale, e poi manager, bancari, impiegati, un revisore dei conti. Tutti animati dalla passione per il mare e per le sfide, anche quelle più estreme come questa. L’evento è stato seguito da molti passanti, che alla fine hanno applaudito i nuotatori e brindato insieme a loro, festeggiando il Capodanno in spiaggia.