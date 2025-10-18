Aveva 150 chili di baccalà scaduto, sporco nei locali e ragnatele: attività sospesa

Fano, 18 ottobre 2025 – Ben 150 chili di baccalà scaduto avviate allo smaltimento e che sarebbero potute finire invece nel piatto. È questo uno dei risultati più eclatanti dei controlli condotti nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nas di Ancona in regione nell’ambito di una vasta operazione di verifica sulla sicurezza dei prodotti ittici e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nel Fanese, i militari hanno ispezionato un ingrosso di pesce trovando decine di confezioni di “filetto di baccalà” con la data di conservazione ormai superata, per un peso complessivo di 150 chili. Un vero magazzino del pesce dimenticato. Gli accertamenti hanno poi rivelato un quadro igienico molto critico: sporco diffuso nei locali e nelle celle frigorifere, mancanza di acqua calda in alcune aree dello stabilimento, presenza di ragnatele su muri e soffitti. Una situazione tale da indurre il Dipartimento di Prevenzione dell’Ast 1 a disporre l’immediata sospensione dell’attività di lavorazione fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Al titolare dell’ingrosso sanzioni per 3mila euro. E sempre a Fano, in un ristorante cittadino, i militari del Nas, coordinati dal comandante Alfredo Russo, hanno scoperto nel cortile retrostante un locale abusivamente adibito a deposito alimenti. Il magazzino era sprovvisto della prevista notifica all’Ast. Anche lì multa da 1.000 euro.