Lunedì nero a Fano, 2 morti in mare

Fano, 24 giugno 2025 – Una giornata drammatica quella vissuta ieri sul litorale fanese, segnata da due tragedie avvenute a distanza di poche ore l’una dall’altra. Due uomini hanno perso la vita in mare, uno alla Sassonia, nella spiaggia libera di viale Ruggeri di fronte al ristorante Al Mare e l’altro sempre nella spiaggia libera, ma dell’Arzilla, tra la concessione Animalido e lo Chalet del Mar. Qui erano da poco passate le 17, quando un uomo – fanese, tra i 45 e i 50 anni, riconosciuto in un secondo momento anche grazie a un tatuaggio del Fano Calcio sulla gamba – ha perso i sensi mentre si trovava in acqua nella zona libera accanto a quella per i cani.

A notarlo per primo è stato Alessandro Marchegiani, 20 anni, il giovane bagnino di salvataggio in servizio nella torretta di Animalido: “Ero lì, saranno state tra le 17 e le 17.30 – racconta ancora scosso – osservavo l’acqua e ho notato quest’uomo barcollare. L’ho tenuto d’occhio, poi si è buttato. All’inizio sembrava muoversi normalmente, poi non l’ho più visto galleggiare. Ho preso il binocolo per cercarlo, una volta avvistato ho preso il moscone e sono corso da lui. Era privo di sensi”.

Marchegiani è riuscito a riportarlo a riva, trascinandolo da solo fino alla battigia. A prestare i primi soccorsi sul bagnasciuga c’erano tutti i ragazzi dello staff e anche un’infermiera che si trovava casualmente in spiaggia. Il defibrillatore è stato applicato immediatamente, ma non è stata necessaria la scarica: il cuore non aveva più ripresa. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, durati a lungo. Sul posto sono giunte rapidamente due ambulanze, ma era ormai troppo tardi. “È successo nella parte libera della spiaggia – spiega Giovanni Dallago, titolare di Animalido – almeno 150 metri oltre il nostro perimetro. Il bagnino ha visto qualcosa che non lo convinceva, ha preso il binocolo, poi il moscone, ed è intervenuto. E’ stato bravissimo ma purtroppo…..”. Intorno alle 19 la salma era ancora lì, coperta con un telo giallo. E per proteggerla dagli sguardi, sono stati usati i lettini dello stabilimento, messi a cerchio.

Il secondo episodio, ma prima in ordine di tempo, si era verificato intorno a mezzogiorno nella spiaggia libera di Sassonia, dove un uomo di circa 80 anni, residente nell’entroterra, si è accasciato improvvisamente a terra, colto da un malore fatale. Anche in quel caso l’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma inutile. Pare che soffrisse di problemi cardiaci pregressi. Due vite spezzate, due tragedie in un lunedì con pochi bagnanti.