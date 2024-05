A Barchi il ringraziamento alla ‘Madonna del Soldato’

Domani, in occasione della ricorrenza religiosa dell’Ascensione, a Barchi si terrà la Festa del ringraziamento alla ‘Madonna del Soldato’ per celebrare il ricordo dei caduti e dispersi nella seconda guerra mondiale. La manifestazione si svolgerà nell’omonimo santuario, nato 76 anni or sono. Era il 1948 quando Aldo De Santi, che fu autiere della Divisione Corazzata Ariete in Libia e in Egitto al servizio del comando avanzato italo-tedesco del generale Baldassarre e della ‘Volpe del deserto’ Erwin Rommel, scampato per miracolo nel ‘42 a un durissimo combattimento in terra libica, fece erigere un’edicola sacra dedicata alla Madonna lungo la strada tra Barchi a Orciano. Nel 1957, poi, sempre in quel luogo, furono costruiti una chiesetta e l’Altare della Pace all’aperto. La Festa, ogni anno molto partecipata, inizierà al mattino con la celebrazione di due Sante Messe (alle 8 e alle 11) e con l’Alza Bandiera fissato per le 10,30. Nel pomeriggio alle 16,30 si svolgerà la processione con don Alessandro Pierotti, già Vicario generale dell’Ordinamento Militare in Italia, e il parroco don Mirco Ambrosini.

A seguire la cerimonia civile e militare a cui parteciperanno le associazioni combattentistiche e d’Arma, il Picchetto Militare del 28° Reggimento ‘Pavia’ di Pesaro e la Fanfara dei Bersaglieri di Acqualagna. Alle 18 spettacolo dell’associazione di falconeria ‘Ali della Terra’, esibizione aerea del Club Fly Fano e momento conviviale con la consegna dei panini benedetti in ricordo della ‘pagnotta militare’. L’organizzazione è curata dal Comitato cittadino ‘Madonna del Soldato’ in collaborazione con il Comune di Terre Roveresche.

s.fr.