A Carnevale si balla solo al ritmo di Samba. L’Alma volenterosa cede alla corazzata rossoblù

ALMA JUVE (3-5-2): Piersanti; Mancini, Dubaz, Riggioni (47’ st Brunetti); Kalombo (8’ st Coulibaly), Ricci (8’ st Rovinelli), Urbinati, Zanni (39’ st Pierfederici), Allegrucci (26’ st Pensalfini); Gonzalez, Padovani. A disp. Bellucci, Saponaro, Roberti, Antonioni. All. Cornacchini. SAMB (4-3-3): Coco; Zoboletti, Pezzola, Sirri, Pagliari; Toure, Arrigoni, Scimia (28’ st Barberini); Senigagliesi (28’ st Fabbrini, 43’ st Cardoni)), Tomassini (38’ st Martiniello), Battista (14’ st Sbardella). A disp. Grillo, Pietropaolo, Orfano, Mbaie. All. Lauro.

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi, assistenti Tagliaferro e Chiarillo.

Reti: 9’ pt Pagliari.

Note: pomeriggio di sole, terreno buono, spettatori 1.500 (di cui 600 ospiti). Ammoniti: Scimia, Barberini. Angoli 5-1, recuperi 1’ + 6’.

Chi vince ha sempre ragione. La Samb pesca il jolly dopo appena 9’ del match e poi fa il minimo sindacale per portarsi a casa tre punti pesantissimi in chiave promozione tra l’euforia del popolo rossoblu che riempie il settore ospiti. L’Alma fa la prestazione, crea più occasioni degli ospiti, ma non riesce proprio a segnare incassando così la seconda sconfitta consecutiva che produrrà effetti sanguinosi nella classifica dei granata. L’anticipo del derby per la concomitanza del carnevale fa sorridere solo gli uomini di Lauro che dopo aver segnato all’inizio tengono in equilibrio la gara nel primo tempo per poi arretrare il baricentro nella ripresa con l’esclusivo obiettivo di difendere l’esiguo vantaggio. Mister Cornacchini le prova tutte. Parte con Padovani e Gonzalez a sostegno davanti, poi inserisce a ripresa iniziata Coulibaly, al rientro dopo un mese, punta in coppia con Padovani e mette sulle fasce Rovinelli e Pensalfini, lasciando allo spagnolo il compito di registra arretrato per i lanci lunghi, ma il Fano non riesce a sfondare la robusta linea "Maginot" costruita nel frattempo dalla Samb così che il gol resta una chimera. La Samb passa al 9’ quando meno te l’aspetti: da una rimessa laterale Pagliari si trova una palla sulla tre quarti fanese, fa un paio di metri e scocca una rasoterra che Piersanti (sostituto di Guerrieri) riesce solo a sfiorare con la punta delle dita. Su questo episodio i rossoblu impostano la gara, salvo un paio di traversoni – autori Sirri al 22’ e Senigagliesi al 33’ – distanti per i compagni d’area e una punizione di Sirri che al 42’ sfiora il palo. Fa certamente di più il Fano con un colpo di testa di Mancini al 36’ che il portiere alza in angolo e di Allegrucci al 43’ che tutto solo sbaglia la mira spedendo sopra la traversa. Il secondo tempo è un monologo granata. Ancora Allegrucci al 12’ con Coco che devia sul fondo e sul conseguente angolo Dubaz ancora di testa sbaglia mira. Lo stesso Dubaz si ripete al 17 su corner di Gonzalez e al 31’ Coulibaly in area chiude con un diagonale che Coco para a terra in due tempi.

Silvano Clappis