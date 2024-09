A Fano torna la Settimana Africana Regionale; cultura, arte, musica per grandi e piccini

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 settembre 2024 - Una marionetta di elefante, a dimensione naturale, che gira per la città. E poi un’escursione nel Parco San Bartolo, un corso di cucina alla scoperta dei piatti tipici del Mali, la presentazione di libri, film sull’Africa e tanta musica etnica condurranno i partecipanti all’esplosione della festa della Notte Nera. L’Africa Chiama è pronta ad accogliere grandi e piccini alla 27esima edizione della Settimana Africana regionale, evento che colorerà Fano di tutti i colori dell’integrazione, con un ricco cartellone di eventi in programma da domenica 22 a sabato 28 settembre. Convegni, testimonianze (incontri con l’attivista John Mpaliza e Nogaye Ndiaye creatrice del profilo @leregoledeldirittoperfetto), un torneo di calcio a 8, laboratori di percussioni, spettacoli teatrali e la consegna del Premio ‘Ho l’Africa nel cuore’ al giornalista Enzo Nucci che per sedici anni ha fatto le corrispondenze Rai da Nairobi e autore del saggio “L’Africa contesa”, di grande utilità per comprendere le complesse dinamiche che caratterizzano la zona Sub Sahariana. Si parte domenica 22 settembre con un’escursione mattutina al Parco Nazionale del San Bartolo cui seguirà nel pomeriggio lo spettacolo del Teatro di figura itinerante a Fano con il suggestivo Olifante; martedì 24 si presenta - giocandoci insieme - il gioco da tavola “Redizi” che invita a scoprire il bello del continente nero e testare le proprie conoscenze; giovedì Leonardo Palmisano presenta “Italiapartheid” per poi lasciare spazio al docufilm “Fela, il mio Dio vivente” sul grande musicista rivoluzionario nigeriano per terminare con i tanti concerti di sabato 28 al Bastione Sangallo: dalle 20.30 si susseguiranno sul palco Hot Souls Duo, Yakuba Meite e Djeli Kouyatè e per finire Davon Miles .“La Settimana Africana è un appuntamento centrale del settembre fanese – commenta l’assessore alla Cultura di Fano, Lucia Tarsi –. La nostra città negli anni ha dimostrato una grande accoglienza ma il confronto tra culture è sempre un argomento attuale. La radice dell'emarginazione, dell'odio e della paura è la stessa: l'ignoranza. Conoscere, serve a non avere paura”. “Questa manifestazione - ha ricordato Raffaella Nannini, figlia e braccio destro del compianto ideatore Italo - nasce prima dell’associazione che opera in tre Paesi (Kenya, Tanzania e Zambia) nel campo dell’educazione, integrazione e salute. Perché la sensibilizzazione viene prima dell’azione. Con questi eventi intendiamo sensibilizzare la popolazione, accendere i riflettori su quel continente complesso che gioca un ruolo importante a livello mondiale”. Per alcuni eventi è consigliata la prenotazione: informazioni e dettagli sono disponibili allo 0721 865159 o al 335 258290 (mail: info@lafricachiama.org). Tiziana Petrelli