A Flavio Cerioni l’Oscar della Ristorazione di Confcommercio

Flavio Cerioni, patron del ristorante Alla Lanterna di Fano, si è aggiudicato la terza edizione dell’Oscar della ristorazione, promosso dall’associazione ristoratori di Confcommercio Marche Nord. Dopo Rolando Ramoscelli e Uldergo Antonelli, il riconoscimento è stato attribuito ad un altro storico ristoratore della provincia. Cerioni è stato premiato all’istituto alberghiero Santa Marta con i piatti preparati dallo chef Stefano Ciotti del ristorante Nostrano di Pesaro, una stella Michelin, insieme agli studenti dell’alberghiero. A premiare Cerioni, accompagnato da tutta la famiglia, con il piatto di ceramica pesarese, sono stati i vertici della Confcommercio: il presidente Angelo Serra, il vice Barbara Marcolini e tutta la giunta, il direttore Agnese Trufelli e il presidente dell’associazione ristoratori Mario Di Remigio.

L’avventura di Flavio Cerioni nasce nel 1976 e il prossimo anno celebrerà i 50 anni di attività. "Un traguardo importante – ha commentato – che tagliamo grazie a sacrifici, impegno e passione". Ad affiancarlo quasi da subito la moglie Elide e, ormai da diversi anni, i figli Enrico e Silvia: "La ‘F’ – ha spiegato – non sta per Flavio ma per Famiglia, che è la nostra forza". Il motto di Cerioni è ‘Il mare con i piedi nell’erba’. "Sono figlio di contadini – ha raccontato – e non di pescatori. La nostra cucina ruota attorno al mare ma vive lenta come la vita nelle vicine campagne". Tantissimi i riconoscimenti nel corso dei 50 anni di attività tra i quali quello ricevuto dal giornalista gastronomo Davide Paolini e dall’Accademia Italiana della Cucina, oltre alle recensioni sulle più importanti guide.