A Marotta incontri sul benessere degli amici a quattro zampe

Si intitola ‘Chiedimi se sono felice’ il ciclo di due incontri in programma a Marotta per domani (domenica) e per il 2 marzo prossimo su iniziativa dell’associazione ‘I randagi nel cuore’, col patrocinio del Comune di Mondolfo. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e si terranno alla sala polivalente di via Ferrari, dalle 10 alle 12,30. "Ci siamo mai chiesti cosa rende felice il nostro cane? Cosa desidera e ricerca nel mondo? Ogni cane ha la sua personalità – evidenziano i promotori -. La razza, l’età, le esperienze che ha vissuto lo rendono un soggetto che si esprime nel mondo e in quanto tale unico. Questi due appuntamenti sono pensati per metterci in gioco e provare a cambiare il nostro punto di vista sui cani. Saperci porre le giuste domande nei loro confronti ci permette di aprirci a nuove dimensioni e stili relazionali diversi. Capiremo insieme quali dubbi metterci, quali quesiti porci per conoscere meglio il nostro fedele compagno a quattro zampe e cosa fare nel pratico per renderlo felice e appagato. Perché quando il nostro cane è felice, siamo felici anche noi". Come relatori parteciperanno gli educatori e istruttori cinofili appartenenti all’associazione ‘A ritmo di coda’ di Bologna e Ancona Andrea Fini, Diana Regno, Mara Ognibene e Sofia Stecconi.

s.fr.