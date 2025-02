A Marotta la farmacia è solidale. Medicine gratis a chi è in difficoltà

di Sandro FranceschettiDall’11 febbraio, alla sede della Croce Rossa di Marotta, sarà operativa la ‘farmacia solidale’. Un servizio presentato ieri dal presidente della Cri marottese Graziano Comedini, dalla coordinatrice del progetto Roberta Rigamonti (affiancata in questo ruolo da Luca Bedetti) e dalla farmacista responsabile Sofia Balducci, davanti ai sindaci di Mondolfo Nicola Barbieri, di San Costanzo Domenico Carbone e di Monte Porzio Marco Moscatelli. E proprio al territorio di questi tre comuni si rivolgerà la ‘farmacia solidale’, che prevede la distribuzione gratuita dei farmaci da banco (sia i Sop, senza obbligo di prescrizione, sia gli Otc, gli over the counter), di quelli con necessaria prescrizione medica, naturalmente accompagnati da ricetta, esclusi gli stupefacenti, e infine, dei parafarmaci.

Beneficiarie saranno le persone in situazioni di precarietà economica, indirizzate verso questa realtà dai servizi sociali comunali o direttamente dai medici di base. "Per quanto riguarda febbraio – ha evidenziato la dottoressa Balducci – la ‘farmacia solidale’ sarà aperta tutti martedì pomeriggio, a partire dal prossimo, dalle 15,30 alle 18. Poi aggiorneremo e comunicheremo gli orari. L’approvvigionamento dei medicinali avverrà tramite l’iniziativa ‘banco farmaceutico’ organizzata ad hoc in questi giorni e fino al 10 febbraio dalla farmacia comunale di Marotta e da quelle di Piano Marina, Mondolfo e Centocroci. Ulteriori forniture ci arriveranno dalla Croce Rossa nazionale".

Roberta Rigamonti ha sottolineato che la ‘farmacia solidale’ "fa parte di un progetto più ampio denominato ‘Officine della salute’, con le sedi Cri che diventano luoghi sicuri in cui le persone con fragilità sociali e sanitarie possono trovare una risposta alle loro necessità. E, in quest’ambito, fra alcune settimane partiremo sia con le visite specialistiche gratuite in ambulatori allestiti in questa nostra sede, grazie a professionisti che presteranno il loro servizio in forma volontaria, sia con lo ‘sportello psicologico’ per fornire sostegno psicologico e, al contempo, un orientamento ai servizi socio sanitari effettuando anche prenotazioni di visite e di esami strumentali". "Di fronte alla crescita progressiva, anche nel nostro territorio, di persone che rinunciano a curarsi per mancanza di possibilità economiche – ha detto il presidente Comedini – abbiamo ritenuto doveroso attivare la ‘farmacia solidale’ e aumentare a breve l’offerta con le visite specialistiche gratuite". I tre sindaci hanno sottolineato l’importanza del progetto "che vedrà la collaborazione dei servizi sociali e garantirà un supporto concreto".