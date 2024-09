A Marotta nord domani chiuse tutte le scuole. Interessati 4 plessi

Marotta (PU), 18 settembre 2024 – A seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per tutta la fascia costiera marchigiana, il Comune di Mondolfo ha stabilito la chiusura a scopo precauzionale delle scuole di Marotta nord per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda esattamente quattro plessi: la scuola secondaria di primo grado “Faà di Bruno”, la primaria “Fantini”, la scuola dell’infanzia “La Girandola” e l’asilo nido “Brontolo”. Salvo diverse comunicazioni delle prossime ore, rimarranno, invece, aperte tutte le altre scuole del territorio comunale: sia quelle ubicate nel quartiere di Piano Marina, a Marotta sud; sia quelle che si trovano a Mondolfo. La decisione di far rimanere a casa i bambini e i ragazzi che frequentano i plessi di Marotta nord scaturisce dalla maggiore vulnerabilità di questo territorio, che molte volte in passato, in occasione di forti precipitazioni, ha subito allagamenti della rete viaria e agli scantinati degli edifici. L’amministrazione di Mondolfo già dalla notte scorsa ha aperto il COC (il Centro Operativo Comunale), che coinvolge l’ufficio manutentivo, la polizia locale e i volontari della Protezione Civile. “A causa delle persistenti condizioni meteo avverse – raccomanda un avviso del Comune - si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione. Per segnalazioni è attivo il numero 0721967697”.