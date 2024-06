"A Marotta Nord l’incuria regna sovrana"

"Il sindaco esprime soddisfazione per i lavori eseguiti a Marotta sud, ma intanto la parte nord del litorale da periferia di Fano (prima dell’unificazione della cosiddetta ‘Berlino dell’Adriatico’, ndr) sta diventando la periferia di Mondolfo. Il tratto di lungomare con la maggior presenza di strutture ricettive è lasciato, infatti, in un grave abbandono". E’ l’attacco all’amministrazione mondolfese del capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi, che motiva: "Camminando lungo via Faà di Bruno, via Damiano Chiesa, via Foglia e le relative traverse lo spettacolo che si incontra è sempre lo stesso: erba alta, buche nelle strade, segnaletica sbiadita, marciapiedi fatiscenti e una trascuratezza diffusa. Anche il giardino dedicato alle ‘11 Eroine’ non sta meglio, nonostante sia un importante luogo della memoria". Bonacorsi incalza: "Capisco che il taglio dell’erba con un clima caldo e frequenti piogge sia un problema di non facile gestione, ma qui quello che manca è l’idea stessa della corretta manutenzione, che invece é fondamentale per una località turistica. Le strade, in tutto il territorio, dopo i lavori per la predisposizione della fibra ottica, sono diventate una sorta di colabrodo e le situazioni di incuria sono davvero molteplici". "Purtroppo – conclude -, il sindaco e la sua amministrazione sono molto concentrati sui singoli eventi, nei quali conta solo l’immagine del personaggio e del momento, e altamente disinteressati, invece, a quello che è il quotidiano della vita".

s.fr.