A Mondavio domani si cammina per solidarietà. Ecco la passeggiata promossa dalla Caritas

Sarà Mondavio, domani, a ospitare la terza ‘Camminata Solidale’ della Caritas diocesana di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Un’iniziativa per sostenere il progetto ‘Querce Antiche’, dedicato ad attività di aiuto per le spese sanitarie delle persone in situazioni di particolare vulnerabilità dal punto di vista sociale ed economico, seguite dal Centro di Ascolto Caritas. In particolar modo anziani soli con pensioni minime, nuclei monoreddito, lavoratori precari con familiari malati, persone con patologie prive di reti sociali o familiari. Il ritrovo e punto di partenza è al campo sportivo (in via Cannella) per le 16. La passeggiata, è alla portata di tutti e terminerà verso le 18 alla trattoria ‘Al Giardino da Giamburesti’, nel centro storico del paese. Per parteciparvi occorre contattare lo 0721.828830 o il 377.0950007 ed è prevista una quota di 10 euro (i bambini fino ai 10 anni non pagano). Per chi, al termine della camminata, desidererà fermarsi per un aperitivo in trattoria è previsto un contributo di altri 10 euro (bambini sempre gratis). L’iniziativa sarà l’occasione per avviare la campagna di raccolta fondi e presentare il progetto ‘Querce Antiche’, finanziato dalla Fondazione Carifano attraverso il bando 2024: raccogliendo, infatti, la cifra stabilita di 12.500 euro, la Fondazione raddoppierà questo importo, permettendo a Caritas di potenziare la sua attività. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.

s. fr.