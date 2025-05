"A Mondolfo per queste voragini non ci sono neanche gli spiccioli"

Molte strade comunali di Mondolfo sono piene di voragini, ma la maggioranza è immobile e non ha previsto un solo euro per la loro sistemazione. E’ l’accusa del consigliere di opposizione Marco Gentili, che attacca: "Nel consiglio del 24 febbraio la squadra del sindaco Barbieri ha approvato una variazione di bilancio che ha spostato 135mila euro dal capitolo per la ‘straordinaria manutenzione delle strade comunali’ verso Lavori per le scuole. Tutto legittimo, ma purtroppo, né nella successiva assise del 7 aprile, né in quella del 29 aprile è stata ripristinata la copertura del capitolo relativo alle strade e così ci troviamo con delle vie di comunicazione sempre più precarie e piene di buche e neanche un centesimo per porre rimedio a questa situazione".

Una cosa inaccettabile per Gentili, soprattutto alla luce del "consistente avanzo di amministrazione votato dalla maggioranza nell’ultimo civico consesso; senza che alcuna risorsa sia stata rimessa in quello specifico capitolo". L’esponente di opposizione attacca: "Evidentemente per il sindaco e per tutti i suoi colleghi assessori e consiglieri di maggioranza le cose vanno bene così. E’ stato il primo cittadino, incalzato sul tema dal sottoscritto, ad ammettere che ‘per utilizzare l’avanzo libero’ di un rendiconto finanziario bisogna avere delle progettualità, dei preventivi specifici e quant’altro. Ma allora, se le parole del sindaco hanno un senso, perché la stessa maggioranza aveva inizialmente collocato, a dicembre 2024, i 135mila euro sul capitolo per la manutenzione delle strade interne? Chi vogliono prendere in giro?"

"A marzo – prosegue Gentili – le poche asfaltature eseguite sono state conseguenza dei ripristini stradali obbligatori per varie imprese (principalmente Aset) che avevano chiuso cantieri lungo le nostre arterie. Sindaco e assessori, per il momento, sembrano disinteressarsi di tanti problemi ritenuti evidentemente di poco conto: preferiscono farsi fotografare durante le più svariate manifestazioni. Ritengono, probabilmente, che questo porti maggior consenso elettorale rispetto alla faticosa gestione manutentiva attenta e quotidiana di tutto il patrimonio comunale".

Sandro Franceschetti