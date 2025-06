A Orciano si ’GiocaInsieme’

Stamattina al centro sportivo di Orciano di Terre Roveresche si terrà la 12esima edizione di ‘GiocaInsieme’: una bella iniziativa di sport e divertimento all’insegna dell’inclusività, con la partecipazione condivisa di tre generazioni, dagli alunni della scuola primaria di Orciano dell’Istituto Comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ ai nonni della casa di riposo ‘Merlini Ciavarini Doni’, passando attraverso i ragazzi e gli adulti che frequentano ben 10 centri socio riabilitativi delle province di Pesaro e Urbino e Ancona e la Co.Ha.La. (Cooperativa Handicap e Lavoro).

Dalle 9,30, al centro sportivo ‘Pieve Canneti’, lo Cser ‘Il Mosaico’, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Terre Roveresche, dell’Ambito Sociale n. 6 e del Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Pro Loco di Orciano e la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Gio’ Pomodoro, si terrà una mattinata di sport con una serie di sfide che interesseranno oltre 160 giovani, adulti e nonni in 10 discipline: corsa, staffetta, lancio del vortex e del peso, bowling, freccette, tiri a canestro, calci di rigore, tiro con l’arco e salto in lungo.

s.fr.