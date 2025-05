A palazzo Martinozzi primo congresso comunale dei Civici Fano. Rossi: "Realtà radicata"

Si apre questa mattina, a Palazzo Martinozzi, alle 10, il primo congresso comunale dei Civici Fano, il movimento fanese di Civici Marche, forza politica che fa parte della maggioranza di centrodestra e che sostiene il sindaco Serfilippi. Civici Fano, esprime un consigliere comunale ed un assessore, 7 consiglieri di quartiere, di cui un presidente ed un vicepresidente, ed ha ottenuto alle elezioni comunali dello scorso anno il 3,5% dei consensi. "Civici Fano – dichiara il consigliere regionale Giacomo Rossi (foto) – è una realtà radicata nella città, non solo per il lavoro svolto dal consigliere comunale Kristian Forti e dall’assessore Loredana Maghernino ma perchè si è creata una vera comunità politica che si riunisce, fa iniziative, sta crescendo ed oggi sceglierà i propri dirigenti in maniera democratica". Il congresso comunale eleggerà il presidente della sezione locale e i membri del direttivo. Ai saluti e agli interventi, seguiranno la presentazione della relazione programmatica e le "10 proposte per la Città". Il congresso si concluderà alle 12.

an. mar.