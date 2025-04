A Pasquetta vince la dolcezza. Torna la sagra del Castagnolo

Enogastronomia, musica, passeggiate naturalistiche e musei aperti. Tornerà, come tradizione, il lunedì di Pasqua a San Lorenzo in Campo una delle sagre più antiche delle Marche. La ‘ Sagra del Castagnolo’ giunta alla 67esima edizione, organizzata dalla Pro Loco con il Comune. Protagonista assoluto il castagnolo. Dal lontano 1955 le donne di San Lorenzo preparano con lo stesso amore e cura i castagnoli per celebrare la Pasqua. Il Castagnolo, inserito tra i prodotto tipici regionali nella sua variante al farro tipicamente laurentina, è stato il primo prodotto Deco, la denominazione comunale di origine. Durante la giornata sarà possibile degustarlo negli stand della Pro loco.

La giornata si aprirà alle 9 con il ‘Cammino dei Lavatoi’, da San Lorenzo al borgo di Montalfoglio e ritorno. Due i percorsi previsti, uno più breve di 8 chilometri e quello completo di 11. Ristoro a metà per tutti e possibilità di pranzare a San Lorenzo al ritorno negli stand Pro loco. Per informazioni si possono chiamare i numeri 366.8086932 e 338.3662211. In piazza Umberto I e lungo viale Regina Margherita bancarelle e street food. Alle 10 l’apertura dello stand dove gustare i prelibati castagnoli.

Tanti gli appuntamenti nel pomeriggio. Nel palco in piazza dalle 14,30 Matteo’s Band e dalle 16,30 The Perticars. E per chi ama ballare ci sarà anche l’angolo swing. Non mancherà, poi, la tradizionale pesca di beneficenza. Alle 19, inoltre, estrazione della ‘lotteria del castagnolo’ con tanti premi in palio. Saranno inoltre visitabili il Museo Archeologico del Territorio di Suasa, il teatro Tiberini, l’Abbazia, la Stanza del Francobolli e il Museo etnografico.

Sandro Franceschetti