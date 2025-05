"A piedi nel mezzo della strada". Passeggiata di protesta in via Trave

di Tiziana Petrelli

C’è chi protesta con i social, chi con gli striscioni e chi, come Giorgio Francolini, con una sedia. Era diventato famoso per quella simbolica manifestazione: una sedia piazzata lungo via della Trave, in segno di protesta contro una viabilità che, a suo dire, metteva a rischio la vita dei residenti. Oggi quella battaglia continua. Ma con un nuovo gesto provocatorio: "Stavolta mi metterò a camminare in mezzo alla strada, all’ora di punta, tra le 7.30 e le 8, quando c’è il traffico di scuole e uffici. Così forse qualcuno capirà che la situazione è insostenibile". Francolini, 82 anni, ex vigile urbano e tecnico di radiologia in pensione, ha le idee chiare e una memoria affilata. Non risparmia nessuno: né l’attuale amministrazione, né la precedente.

"Noi, fin dal primo momento, abbiamo detto che il problema erano la velocità e l’acustica. L’altra amministrazione aveva fatto una cosa brutta con le strettoie, questa ha tolto le strettoie e messo un dosso. Ma ora le auto passano ancora più veloci, anche a 100 all’ora". Racconta di notti insonni per colpa del traffico, delle bottiglie lanciate nei giardini, dei clacson a tutte le ore. "Io vado a letto tardi e tengo le finestre aperte. C’è una moto che passa tre volte al giorno a 130 all’ora. La casa trema. I vigili? Mai visti. Il sindaco? Ha la delega alla Polizia urbana, ma dov’è?". Francolini non si nasconde dietro appartenenze politiche: "Non ho mai fatto politica, ma sono di sinistra. L’ho detto anche a Serfilippi. Ho votato Meloni dopo anni di astensione". E poi la proposta, concreta: "Se non riuscite a far rispettare il limite dei 30, toglietelo. Mettete un autovelox. Fate prevenzione. Ma fate qualcosa. Sennò ci scappa il morto".

Nel suo racconto, c’è anche la storia personale: la fatica di chi ha lavorato una vita, il ricordo del padre che distribuiva l’Unità porta a porta e veniva licenziato per le sue idee. "Ho conosciuto Fano in ogni suo angolo, so dove sono le criticità. E da trent’anni vedo le stesse strade abbandonate. Via Trave, via Fanella, via Papiria… sembra di stare sulle montagne russe". Conclude con un invito, o forse un monito: "Se non cambia nulla, tornerò a manifestare. A piedi, in mezzo alla strada. Perché se la sedia ha fatto parlare, stavolta voglio farmi ascoltare".