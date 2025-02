A Ponte Sasso incontro coi residenti

Contro gli allagamenti a Ponte Sasso (foto), presto un nuovo incontro con i residenti per "illustrare le opzioni disponibili e il percorso che si seguirà". Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici, ieri mattina, nella consueta conferenza stampa del venerdì, hanno fatto il punto sul progetto di riqualificazione idrogeologica di Ponte Sasso per il quale sono stati stanziati, a settembre 2024 8 milioni di euro, da parte della struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo.

Nella serata di giovedì è stato consegnato al Comune il documento delle alternative progettuali da parte della società specializzata NetEngineering a cui era stato affidato. "Il documento – ha spiegato l’assessore Ilari – è un passaggio fondamentale per definire il futuro intervento infrastrutturale a Ponte Sasso". Dal progetto dell’ingegner Furlani si è arrivati al nuovo documento: le diverse alternative proposte dalla società specializzata in questo tipo di opere saranno approfondite dagli uffici competenti comunali. Al termine della fase di studio, ci sarà l’incontro con i residenti.

"L’obiettivo – assicura Ilari – è procedere con un appalto integrato, che permetterà di affidare in un’unica gara sia la progettazione sia la realizzazione dei lavori. Parliamo di un intervento da 8 milioni di euro (fondi Pnrr) con la necessità di avviare la gara entro giugno 2025. Non c’è tempo da perdere, gli uffici sono già al lavoro per rispettare questa scadenza e garantire tempi certi e trasparenza nel processo decisionale".

Anna Marchetti