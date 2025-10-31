A San Costanzo è nato lo sgambatoio per cani

Sono arrivati al traguardo i lavori per la realizzazione di uno sgambatoio per cani a San Costanzo, nella zona dietro al campus scolastico di via Della Santa Selvino. "Si tratta di un’area di 880 metri quadrati – spiega il sindaco Domenico Carbone (foto) - che abbiamo interamente riqualificato e che poi abbiamo attrezzato per essere destinata allo sgambamento dei nostri amici a quattro zampe. In fase di riqualificazione è stato realizzato anche un camminamento con pavimentazione per raggiungere agevolmente lo sgambatoio ed è stato installato un impianto di illuminazione. L’area adibita specificamente ai cani, fruibile, grazie all’illuminazione, anche di sera, è completamente recintata, dotata di una fontanella per l’acqua, di panchine e altri elementi di arredo. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 50mila euro". Lo sgambatoio, il primo in tutto il territorio comunale, era nel programma della nuova amministrazione insediatasi nel giugno 2024.

"E’ così – riprende Carbone -. Scaturisce dalla richiesta arrivataci di tanti cittadini. Una promessa che facemmo in campagna elettorale e che ora, a poco più di un anno dall’inizio del nostro mandato, abbiamo portato a termine. I fruitori di questo spazio hanno potuto constatare come un’area di fatto degradata e in stato di abbandono è ora assolutamente decorosa ed è tornata ad avere un utilizzo. Aspetto che ci rende molto soddisfatti". Le regole sull’utilizzo dello sgambatoio stabiliscono che l’accesso è consentito solo ai cani accompagnati dal proprietario o detentore maggiorenne ed è vietato agli animali non in regola con le vaccinazioni per le principali malattie infettive.

s. fr.