A San Costanzo la rinascita di via XXV Aprile

Ottima notizia per le oltre trenta famiglie che vivono in via XXV Aprile a San Costanzo. Nel consiglio comunale in programma per dopodomani (venerdì) alle 18,30 tra i punti all’ordine del giorno c’è la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 con applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2024 e la manovra prevede anche lo stanziamento di 100mila euro per asfaltare in maniera seria tutta la via, di circa 500 metri, e per sistemare il cosiddetto ‘anfiteatro’.

Una struttura, quest’ultima, composta da gradonate ad arco e un pista a semicerchio in cemento posta nel livello più basso, che doveva essere il valore aggiunto del quartiere, per il gioco dei bambini e per ospitare spettacoli, ma che dalla sua realizzazione, risalente ormai a più di 15 anni fa, è stata spesso transennata e inutilizzabile. Anche un asfalto come si deve sarebbe per la via un’autentica novità, perché da sempre è presente solo un primo strato di catrame, che presenta indecorosi rattoppi e con i coperchi dei tombini che sporgono per diversi centimetri rispetto al livello stradale, rappresentando un rischio serio per l’incolumità di chi vi transita, soprattutto sui mezzi a due ruote.

Del resto, quella del semiabbandono di questa lottizzazione è una storia vecchia, con i suoi residenti che già nell’autunno del 2009 costituirono un comitato per dare forza alle loro legittime rivendicazioni e, in particolare, allora protestarono contro un lungo blackout dell’illuminazione pubblica che si protrasse per mesi e che si verificò di nuovo nella seconda parte del 2011, rendendo la gente che aveva investito i propri risparmi per acquistare una casa in questo nuovo quartiere decisamente preoccupata ed esasperata, tanto che inoltrò un esposto alla Procura, con il nodo rappresentato dalla mancata cessione delle opere di urbanizzazione da parte della ditta lottizzante al Comune. Poi la situazione si appianò, ma risolto il caso illuminazione rimasero la precarietà dell’asfalto e quell’’anfiteatro’ inaccessibile.

Adesso, grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Carbone e alla imminente modifica del bilancio previsionale voluta dalla stessa compagine, si procederà a intervenire su queste due criticità. L’obiettivo della giunta è quello di affidare i lavori entro questo 2025, in modo che il decoro e la sicurezza diventino anche gli aspetti qualificanti di via XXV Aprile.

