A San Costanzo riparte la ‘Luis’, libera università interculturale stacciolana

San Costanzo, 9 ottobre 2024 – Prendono il via domani sera le nuove lezioni della ‘Luis’ la Libera Università Interculturale Stacciolana, ideata da un gruppo di amici di Stacciola (bella frazione di San Costanzo) e dal locale Circolo Acli che ospita gli eventi nella propria sede. “La nostra – spiega il "rettore" Stefano Goffi – non è un’università nel senso comune del termine, ma concepita come un luogo di scambio di sapere, per ampliare le proprie conoscenze e, contemporaneamente, passare una piacevole serata tra amici, anche se non per questo culturalmente e socialmente meno rilevante”. Tutto è nato durante una serata conviviale del 2014, davanti a del buon vino e a un’abbondante cena a base di specialità del posto. “Libera perché aperta a tutti, senza limiti di partecipazione e senza bisogno di iscrizione, oltre che gratuita. E interculturale perché affrontiamo gli argomenti più disparati - aggiungono gli organizzatori -. È partito tutto come una scommessa, una sfida e il risultato è stato eccellente, con un’affluenza inaspettata accompagnata da genuino entusiasmo”. Domani sera l’amico relatore sarà Massimo Masini con la lezione “La magia delle piante tintorie e delle erbe ayurvediche”. Seconda tappa il 24 ottobre con Francesco Belfiore che illustrerà “L’arte di parlare in pubblico”. Il 14 novembre Alberto Alesi terrà l’incontro dal titolo “Olivicolutra”, mentre il 28 novembre Gilberto Gili parlerà di “Violenza domestica” e il 12 dicembre Elisa Goffi affronterà il tema dell’Aids.