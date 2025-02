’A scuola andiamo da soli’, decolla il progetto

Una quarantina di bambini di terza e quarta elementare della Montessori camminano in fila indiana all’interno del palasport Allende sotto l’attenta sorveglianza dei vigili urbani seguendo un percorso delimitato da segnali e cartelli. È la sperimentazione del progetto "A scuola andiamo da soli", promosso dalla Città delle Bambine e dei Bambini e pronto, anche quest’anno, ad entrare nel vivo. Il progetto, avviato con successo da anni, promuove l’autonomia del minore nell’accesso alla propria scuola avvalendosi di una modalità di movimento sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Vale a dire a piedi o in bici Ieri mattina, dopo gli incontri formativi delle scorse settimane, al palas Allende i bimbi della primaria Montessori hanno potuto mettere in pratica le nozioni apprese in classe: con l’aiuto del personale della Polizia locale i piccoli alunni hanno simulato percorsi stradali e situazioni di pericolo.

"Visto il riscontro positivo che il progetto ha ottenuto in varie scuole, nei quartieri di Sant’Orso e Poderino, per l’anno scolastico in corso si è ritenuto di proporlo anche nel quartiere San Lazzaro, alla scuola primaria Montessori – spiega il vicesindaco e assessore alla Città delle Bambine e dei Bambini Loretta Manocchi –. Il programma, che ha interessato le classi terza e quarta, è partito a dicembre, con l’individuazione, per ogni alunno, del percorso pedonale da casa fino alla scuola. Ci sono stati poi altri momenti didattici e oggi, al Palas, quella che possiamo definire la prima prova pratica. A marzo e aprile, con la collaborazione dell’ufficio Ambiente oltre che della Polizia locale, sarà approfondito l’uso della bicicletta, con lezioni anche pratiche sulla manutenzione del mezzo. Il progetto si concluderà a maggio, con i bimbi che avranno acquisito tutte le nozioni necessarie a muoversi autonomamente, sia a piedi sia in bici, all’interno del proprio percorso".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai servizi educativi Maria Laura Maghernino presente insieme alle docenti alla prova . "Uno degli aspetti più preziosi di questa iniziativa – conclude il vicesindaco – è che alla formazione e alla crescita dei giovani si abbina la ricostruzione di un ambiente cittadino solidale: per permettere ai più piccoli di muoversi in sicurezza è infatti importante la collaborazione dei volontari, dei commercianti del quartiere, degli agenti e, in generale, di tutta la popolazione".