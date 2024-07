A ’Terre e Immagini’ c’è la musica popolare

Decolla domani nella suggestiva piazza di Torre San Marco, frazione di Fratte Rosa, la decima edizione della rassegna ‘Terre e Immagini – Racconti di uomini e di atmosfere’, nata da un’idea di Fabio Brunetti dell’associazione I Fanigiulesi, che ne cura la direzione artistica sin dagli esordi. L’appuntamento, che prenderà il via alle 21,15, avrà come protagonista Luna Mariano, giovane artista campana, che proporrà la musica popolare della sua terra con lo spettacolo ‘Tammorre e poesie’. Ingresso gratuito, così come a tutte le altre tappe dell’iniziativa, che andranno avanti fino al 29 agosto.

‘Terre e Immagini’ è una rassegna di musica, storie, teatro e altre forme artistiche che il primo anno si è svolta interamente a San Costanzo e che poi ha via via allargato i propri confini, tanto da coinvolgere in questo 2024 cinque diversi comuni: oltre a Fratte Rosa, si tratta di Monte Porzio, San Costanzo, Isola del Piano e Terre Roveresche, quest’ultimo alla sua prima partecipazione.

"L’Italia è il paese dei mille campanili, dei mille dialetti, delle mille storie e delle mille culture – evidenzia il suo creatore Brunetti -. Lo scopo degli incontri e degli spettacoli che proponiamo è cercare di conoscerli meglio. Realtà vicine o lontane da noi che vengono a raccontarsi con musica, storie, teatro e altre forme di espressione artistica. Insomma, conoscerci per capirci. Sono molto contento che la rassegna sia arrivata a coinvolgere cinque comuni, ai quali va la mia gratitudine per il loro contributo".

Nove le tappe complessive, con la seconda che si svolgerà il 10 luglio a San Costanzo, dov’è in programma l’incontro ‘Galline e velocità, storie e immagini di e con Graziano Rossi’: la vita e i ricordi di un campione delle due e quattro ruote intervistato da Francesco Belfiori.

