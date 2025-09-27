A tutto gas dribbla l’alt, fugge e viene bloccato

Un’azione dimostrativa, più che una semplice bravata: tre giri di fila a 100 chilometri all’ora intorno al commissariato di Fano, clacson martellante, gomme che fischiano e motore sparato come in un circuito clandestino.

Era la notte tra martedì e mercoledì quando un 35enne albanese, residente a Marotta e già ben noto alle forze dell’ordine, ha deciso di trasformare il centro cittadino in una pista, in una sorta di provocazione plateale contro la polizia. L’uomo in agosto era stato denunciato, gli era stata sequestrata della droga, revocata la patente e notificato un avviso orale. Ma la scorsa notte ha alzato il tiro: dopo il terzo passaggio tra via Roma, via dell’Abbazia, viale della Costituzione e via del Risorgimento, i residenti hanno perso la pazienza e chiamato il 112. Alla vista della pattuglia e dell’alt imposto da un agente, il 35enne non ha frenato. Anzi: ha puntato dritto, costringendolo a spostarsi di lato per non essere travolto. Se non si fosse scansato, ha detto l’agente, lo avrebbe preso in pieno. Da lì è partita la fuga: accelerata rabbiosa, gomme che stridono, e la Toyota Yaris lanciata fino a 160 chilometri all’ora lungo la Statale Adriatica verso sud. Cinque chilometri di inseguimento ad altissimo rischio. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto. Nei pressi della stazione di Marotta, però, il 35enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’auto parcheggiata. Ferito ma ancora ostinato, ha abbandonato la vettura ed è scappato a piedi, tentando di divincolarsi. È stato bloccato dopo pochi metri e portato in commissariato. Ieri mattina, in tribunale a Pesaro, si è svolta l’udienza di convalida. L’uomo si è presentato in aula, assistito dall’avvocato Nicola Maria Ciacci. Sul tavolo accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e persino appropriazione indebita, dato che la Yaris non era sua ma gli era stata consegnata per ripararla. Il gip, però, ha derubricato il tentato omicidio in un ulteriore episodio di resistenza.

Niente appropriazione indebita, perché la querela non era stata presentata dal proprietario del veicolo ma da un terzo utilizzatore. Alla fine, restano due contestazioni di resistenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha scelto obbligo di firma due volte alla settimana presso la caserma dei carabinieri di Mondolfo. L’uomo è quindi tornato libero, con l’obbligo di presentarsi due volte a settimana, sperando che il "quarto giro di pista" non sia già dietro l’angolo.