A14, camion perde acido cloridrico, scatta l’allarme

Fano, 10 ottobre 2025 – Ieri mattina, intorno alle 8, è scattata l’emergenza a Fano, per la perdita di acido cloridrico da parte di un mezzo pesante nell’area sosta all’ingresso dell’A14: sul posto diverse unità dei vigile del fuoco, compresa una specializzata per quel tipo di sostanze proveniente da Mestre. Presenti anche la polizia stradale, la polizia locale e la protezione civile. Sul il sindaco Luca Serfilippi accompagnato dal funzionario dell’Ufficio ambiente Renzo Brunori.

A dare l’allarme il conducente del mezzo che stava percorrendo l’autostrada quando si è accorto della fuoriuscita di fumo. A quel punto ha deciso di uscire e fermarsi nel parcheggio di accesso all’autostrada dove si è reso conto della perdita. La situazione è stata prontamente gestita grazie all’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale, della polizia stradale e della protezione civile che hanno operato in piena sinergia per garantire la sicurezza dell’area e delle persone presenti. Le caditoie del parcheggio sono state immediatamente chiuse e la zona interessata è stata trattata con carbonato di calcio per neutralizzare eventuali residui del prodotto. L’Arpam ha eseguito le prime verifiche ambientali perchè nel frattempo si era creata una nuvola di fumo che poi si è dispersa velocemente. Una ditta specializzata ha proceduto alle operazioni di bonifica, comprendenti la pulizia del piazzale e il risanamento delle aree coinvolte.

A completamento dell’intervento e in via precauzionale saranno effettuati campionamenti e analisi sui terreni prospicienti l’area parcheggio interessata, al fine di verificare l’assenza di contaminazioni. “Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Polizia Stradale, la Protezione Civile per la tempestività e la professionalità con cui hanno gestito la situazione – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. Al momento la situazione è completamente sotto controllo”. L’acido cloridrico è stato trasferito su un’altra autobotte mentre il mezzo danneggiato è stato portato al centro revisione. In via precauzionale è stato aperto Il Coc (Il Centro operativo comunale), le operazioni di bonifica dell’area, dove è stato interdetto l’accesso, sono andate avanti fino al tardo pomeriggio. Nessuna conseguenza neppure per il conducente dell’autobotte.