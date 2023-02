Abusi sui ragazzini alla scuola di tennis di Fano, il maestro nega tutto: "Solo gesti amichevoli"

Abusi sui ragazzini: il maestro di tennis nega tutto

Fano, 21 febbraio 2023 – Ha respinto l’accusa di abusi sessuali, cercato di smontare ogni addebito. E ha parlato di un "atteggiamento argentino". Di quel modo "molto amichevole", tipico del suo essere sudamericano, nell’approcciarsi con le altre persone. Un modo molto più caloroso e fisico rispetto a quello italiano. Ma, a suo dire, senza secondi fini. Soprattutto illeciti. Si è difeso così il 37enne maestro di tennis di origini argentine, ma di nazionalità italiana, da qualche giorno agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni suoi allievi. Accusa che si basa, al momento, su tre denunce da parte di suoi baby giocatori. Ieri è stato il giorno dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Antonella Marrone. Un confronto durato poco più di un’ora durante il quale il maestro, fino a poco fa in servizio al circolo La Trave di Fano, ha tentato di ribattere punto per punto a tutti gli episodi contestati. Accanto a lui, il suo difensore, l’avvocato Cristiana Ugolini. "Sono molto dispiaciuto – ha detto l’allenatore – non mi ero mai accorto che il mio atteggiamento argentino, la mia indole, potesse aver provocato queste reazioni". Tra quegli atteggiamenti, ci sarebbe anche un bacio in bocca...