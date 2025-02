"Acqua, aumenti illegittimi. E la colpa è dei sindaci"

"Sono illegittimi gli aumenti delle bollette dell’acqua per tutto il 2024 (i cosiddetti conguagli) ed è falso affermare che è Arera (Autorità per l’Energia e l’Ambiente) a decidere le tariffe". E’ quanto sostengono Luciano Benini, Paolo Tamburini, Cristian Bellucci del Forum dei Beni Comuni che chiedono ad Ato Marche Nord, come autorità tecnica e ai sindaci, tra i quali Luca Serfilippi, di "eliminare gli aumenti riferiti al 2024 e di restituire ai cittadini il conguaglio".

Secondo gli esponenti del Forum per i Beni comuni "la responsabilità dell’aumento delle tariffe e la loro retroattività a tutto il 2024 è soprattutto dei sindaci". "E’ vero che Arera disciplina l’architettura delle tariffe e la procedura per il loro adeguamento – ha spiegato Tamburini – ma l’entità degli aumenti è decisa da Ato che può anche stabilire tariffe più basse di quelle massime ammesse. E comunque Arera prevede che i gestori (nel caso specifico Aset e Marche Multiservizi) possano applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità stessa".

"A differenza di quanto detto dai presidenti di Aset e Marche Multiservizi – chiarisce Benini – gli aumenti sono stati decisi, non da Arera, ma dai sindaci di destra e di sinistra". E ancora Benini: "Per gli aumenti dell’acqua la destra di Pesaro sta attaccando il sindaco Andrea Biancani che, però, ha tenuto lo stesso comportamento di Serfilippi, forse la destra pesarese se la dovrebbero prendere anche con il primo cittadino di Fano". Aggiungono i tre esponenti del Forum per i Beni Comuni: "Sia Aset sia Mms hanno, comunque, la facoltà di prendere decisioni diverse rispetto ad Ato e applicare tariffe inferiori". Ne sa qualcosa Aset che nel 2018 adottò un altro aumento retroattivo deciso da Ato.

L’avvocato Matteo Giuliani che ha seguito la causa civile intentata da un cittadino contro l’Azienda fanese ricorda come "sia il giudice di Pace sia il tribunale di Pesaro abbiano dato torto ad Aset". L’unico caso, infatti, in cui è applicabile l’aumento retroattivo delle tariffe è che tale aumento sia deliberato entro il termine previsto per l’approvazione dei bilanci degli enti locali: termine che non sarebbe stato rispettato sia nel 2018 sia 2024. Aset, però, ha fatto ricorso in Cassazione, che non ha ancora emesso la sentenza. Secondo Giuliani non ci sarebbe bisogno di attendere il pronunciamento della Cassazione in quanto oltre ai due gradi di giudizio c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato, del 2008, che, esprimendosi su un caso analogo, ha affermato il principio della irretroattività.

"Forse tutto questo – prosegue Giuliani – sarebbe stato il caso di farlo presente durante l’assemblea Ato anche perché una volta affermato definitivamente il principio della illegittimità delle tariffe retroattive i cittadini in massa potrebbero richiedere i rimborsi. In quel caso chi risponderà del danno provocato? Il tema dell’applicazione illegittima degli aumenti non è solo una questione giuridica ma politica: i diritti dei cittadini vanno rispettati prima ancora dell’interesse dell’Amministrazione comunale". "In attesa della sentenza della Cassazione chiediamo al sindaco Serfilippi – conclude l’ex consigliere di M5S, Giovanni Fontana – di non applicare, in autotutela, l’aumento retroattivo delle tariffe".

Anna Marchetti