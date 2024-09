Acqua inquinata da feci animali: divieti e disagi per 250 persone

Colli al Metauro, 14 settembre 2024 – Acqua del rubinetto vietata nel centro storico di Serrungarina e aree vicine, in località Bargni e in via Tomba (che collega Serrungarina a Tavernelle). E’ stata riscontrata la presenza di escherichia coli e batteri coliformi, organismi che sono indicatori primari di contaminazione con le feci di uccelli e mammiferi. I campioni d’acqua sono stati presi martedì scorso dal punto di prelievo situato in piazza Serafini e giovedì pomeriggio è arrivata al municipio di Colli al Metauro la comunicazione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ast che ha segnalato l’inquinamento, alla quale è seguita l’immediata ordinanza del sindaco Pietro Briganti che proibisce l’utilizzo dell’acqua per “consumo umano” nelle zone sopra citate, dove abitano all’incirca 250 persone, servite da un serbatoio intermedio ubicato a Bargni.

Per divieto di consumo umano si intende l’impossibilità di bere l’acqua e di utilizzarla per lavare verdure e altri cibi da consumare crudi, mentre ne è consentito l’uso per cucinare (purché sia portata ad ebollizione), per farsi la doccia e per il bucato.

La stessa ordinanza dispone che Marche Multiservizi, quale ente gestore, individui e rimuova al più presto le cause che hanno determinato la non conformità. E a tal proposito, va detto che la multiutility è già intervenuta per la bonifica del serbatoio che, probabilmente, era alla base del problema. Per la giornata di lunedì sono previste nuove analisi di laboratorio e se gli esiti saranno favorevoli, tra mercoledì e giovedì prossimi il provvedimento potrà essere revocato.

Nel frattempo, per diminuire il disagio della popolazione, il sindaco, coadiuvato dall’assessore al patrimonio Marco Bargnesi, ha chiesto e ottenuto da Marche Multiservizi la presenza a Serrungarina di un’autobotte con acqua potabile dotata di rubinetto, che nelle giornate di oggi e di domani stazionerà vicino al cimitero del paese.

A parziale rassicurazione dei cittadini, che ignari del problema hanno utilizzato normalmente l’acqua nei giorni precedenti all’ordinanza, va evidenziato che la carica microbiologica riscontrata è di modesta entità, per cui gli effetti sull’apparato gastrointestinale, che di solito è il più colpito da queste forme di contaminazione, se mai si presentassero dovrebbero essere di carattere lieve.

Diverso sarebbe stato il caso di valori elevati, perché l’escherichia coli è un batterio che in consistenti quantità può anche causare malattie extraintestinali gravi come infezioni del tratto urinario, peritoniti e setticemia.