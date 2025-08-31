Acquistano un trattore che non arriva. Coppia truffata per oltre 5mila euro

Dopo un’estate di lavoro senza sosta, coronata dallo stand al Paese dei Balocchi e dalla gioia di un pubblico sempre più affezionato, Elisa Bilancioni e il marito avevano messo insieme un piccolo tesoro: 5.250 euro da investire non in un lusso personale, ma in un trattore nuovo, indispensabile per mandare avanti i sette ettari del bioparco sociale Vita da Pacos di Roncosambaccio. Quella cifra, invece, è sparita in una truffa ben orchestrata. "Avevamo bisogno di un trattore – racconta Elisa –. Il nostro è dell’84 e ormai fa fatica. Ci eravamo entusiasmati all’idea di comprarne uno più sicuro e funzionale. Abbiamo trovato un annuncio online: il prezzo era buono, sembrava tutto a posto. Abbiamo parlato con il venditore, con suo padre e persino con un finto commercialista. Ci hanno tempestato di messaggi, cinquanta in due giorni, sempre con la stessa urgenza: "decidete subito, altrimenti lo vendiamo ad altri". Alla fine ci siamo fidati, ed è stato l’errore più grande".

Per rendere credibile l’imbroglio, i truffatori hanno perfino inviato un video del trattore acceso, con una voce simile a quella con cui parlavano al telefono. "Sembrava autentico – continua –. Abbiamo versato una caparra e poi l’intera somma. Subito dopo il finto commercialista ha provato a spillarci altri soldi, raccontando che il mezzo era intestato al cognato del venditore e che c’erano di mezzo pratiche fiscali e accise sul gasolio agricolo. Una marea di fandonie per metterci fretta". Elisa ha chiesto indietro i soldi e a quel punto è arrivato un bonifico fasullo delle Poste Italiane, completo di logo e intestazioni. "Poi ci hanno detto che non avevano la capienza immediata e che intanto potevamo rimandarli noi. Per fortuna non avevamo più nulla da dare. Ma a fare il bonifico falso sono stati rapidissimi: sono organizzati in maniera impressionante". La denuncia è stata presentata in commissariato a Fano. "Lì ci hanno spiegato che ogni giorno arrivano faldoni di denunce simili, da tutta Italia. Non è questione di età: non servono 80 anni per cascarci. È il contesto che ti frega, la pressione, la fretta. Ci siamo sentiti come due bambini o due vecchietti, ingenui. Avevamo perfino scritto al truffatore "viva la fiducia nel genere umano". Ed è stata la delusione più grande".

In famiglia la riflessione è diventata anche insegnamento. Elisa e il marito sono genitori di cinque figli, e proprio da uno di loro è arrivata una frase che li ha colpiti. "Mamma – le ha detto il più piccolo, che ha solo dieci anni, per farla smettere di piangere – tu mi insegni che lo stato d’animo non cambia lo stato dei fatti. Quindi se sei triste non cambia niente". Una lezione di saggezza che ha aiutato i genitori ad affrontare il dolore con più lucidità. "Ci siamo chiesti se raccontarlo o no, perché c’è sempre la paura di passare per sciocchi. Invece abbiamo ricevuto una valanga di solidarietà: messaggi da tutta Italia, persone che erano state qui in vacanza, musicisti che si sono offerti di suonare gratis per aiutarci a raccogliere fondi. È stata la ricchezza più grande. Non abbiamo più i soldi né il trattore, ma abbiamo sentito tanto calore, tanta energia positiva". E il messaggio finale è chiaro: "Non voglio insegnare la diffidenza – conclude Elisa –. Voglio trasmettere l’idea di un’attenzione maggiore, di più accortezza, non di chiusura. Perché se impariamo solo la diffidenza, il mondo diventa peggiore".

Tiziana Petrelli