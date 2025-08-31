Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaAcquistano un trattore che non arriva. Coppia truffata per oltre 5mila euro
31 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Acquistano un trattore che non arriva. Coppia truffata per oltre 5mila euro

Acquistano un trattore che non arriva. Coppia truffata per oltre 5mila euro

Avevano messo da parte una somma per comprare il mezzo che serviva a coltivare i sette ettari del bioparco sociale ’Vita da Pacos’ di Roncosambaccio. La cifra, invece, è sparita. "Una delusione immensa".

Elisa Bilancioni, 45 anni, titolare del bioparco: «Una grande delusione»

Elisa Bilancioni, 45 anni, titolare del bioparco: «Una grande delusione»

Per approfondire:

Dopo un’estate di lavoro senza sosta, coronata dallo stand al Paese dei Balocchi e dalla gioia di un pubblico sempre più affezionato, Elisa Bilancioni e il marito avevano messo insieme un piccolo tesoro: 5.250 euro da investire non in un lusso personale, ma in un trattore nuovo, indispensabile per mandare avanti i sette ettari del bioparco sociale Vita da Pacos di Roncosambaccio. Quella cifra, invece, è sparita in una truffa ben orchestrata. "Avevamo bisogno di un trattore – racconta Elisa –. Il nostro è dell’84 e ormai fa fatica. Ci eravamo entusiasmati all’idea di comprarne uno più sicuro e funzionale. Abbiamo trovato un annuncio online: il prezzo era buono, sembrava tutto a posto. Abbiamo parlato con il venditore, con suo padre e persino con un finto commercialista. Ci hanno tempestato di messaggi, cinquanta in due giorni, sempre con la stessa urgenza: "decidete subito, altrimenti lo vendiamo ad altri". Alla fine ci siamo fidati, ed è stato l’errore più grande".

Per rendere credibile l’imbroglio, i truffatori hanno perfino inviato un video del trattore acceso, con una voce simile a quella con cui parlavano al telefono. "Sembrava autentico – continua –. Abbiamo versato una caparra e poi l’intera somma. Subito dopo il finto commercialista ha provato a spillarci altri soldi, raccontando che il mezzo era intestato al cognato del venditore e che c’erano di mezzo pratiche fiscali e accise sul gasolio agricolo. Una marea di fandonie per metterci fretta". Elisa ha chiesto indietro i soldi e a quel punto è arrivato un bonifico fasullo delle Poste Italiane, completo di logo e intestazioni. "Poi ci hanno detto che non avevano la capienza immediata e che intanto potevamo rimandarli noi. Per fortuna non avevamo più nulla da dare. Ma a fare il bonifico falso sono stati rapidissimi: sono organizzati in maniera impressionante". La denuncia è stata presentata in commissariato a Fano. "Lì ci hanno spiegato che ogni giorno arrivano faldoni di denunce simili, da tutta Italia. Non è questione di età: non servono 80 anni per cascarci. È il contesto che ti frega, la pressione, la fretta. Ci siamo sentiti come due bambini o due vecchietti, ingenui. Avevamo perfino scritto al truffatore "viva la fiducia nel genere umano". Ed è stata la delusione più grande".

In famiglia la riflessione è diventata anche insegnamento. Elisa e il marito sono genitori di cinque figli, e proprio da uno di loro è arrivata una frase che li ha colpiti. "Mamma – le ha detto il più piccolo, che ha solo dieci anni, per farla smettere di piangere – tu mi insegni che lo stato d’animo non cambia lo stato dei fatti. Quindi se sei triste non cambia niente". Una lezione di saggezza che ha aiutato i genitori ad affrontare il dolore con più lucidità. "Ci siamo chiesti se raccontarlo o no, perché c’è sempre la paura di passare per sciocchi. Invece abbiamo ricevuto una valanga di solidarietà: messaggi da tutta Italia, persone che erano state qui in vacanza, musicisti che si sono offerti di suonare gratis per aiutarci a raccogliere fondi. È stata la ricchezza più grande. Non abbiamo più i soldi né il trattore, ma abbiamo sentito tanto calore, tanta energia positiva". E il messaggio finale è chiaro: "Non voglio insegnare la diffidenza – conclude Elisa –. Voglio trasmettere l’idea di un’attenzione maggiore, di più accortezza, non di chiusura. Perché se impariamo solo la diffidenza, il mondo diventa peggiore".

Tiziana Petrelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Truffa