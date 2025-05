Addio a Garlini, glorioso attaccante dell’Alma

Se ne è andato dopo lunga malattia all’età di 68 anni il bergamasco Oliviero Garlini, uno degli attaccanti più amati dai tifosi granata che proprio da Fano spiccò, col passaggio al Cesena agli inizi degli anni Ottanta, le ali verso una luminosa carriera in Serie A con Lazio, Atalanta, Inter. Garlini fece una sola stagione nell’Alma, in serie C/1, allenata da Mascalaito e nelle 32 partite di campionato mise a segno 14 reti, oltre a quelle segnate in Coppa Italia. A Cesena trovò il fanese Giovanni Mei con il quale giocò alcuni anni e strinse un’amicizia che è durata fino alla fine. Appese le scarpette, rimase nel mondo del calcio fino all’apparizione della malattia. Sarà lo stesso presidente Mei, molto probabilmente, a partecipare ai funerali a Bergamo in rappresentanza della società granata.