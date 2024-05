Addio a Giuliani, primatista della politica

E’ morto l’altro ieri notte, a 96 anni, l’avvocato Giuliano Giuliani, uno dei protagonisti della storia politica cittadina del ‘900. Avvocato, consigliere comunale, assessore e sindaco: si devono a lui il Prg Piccinato (il primo Piano regolatore di Fano), il Piano particolareggiato per la zona industriale, la variante Salvia, l’avvio della strada Iterquartieri e tantissimi altri interventi compresa la sventata demolizione di Palazzo Bambini e l’accelerazione dei lavori per la riapertura del Teatro della Fortuna, fermi da decenni.

Nel 1990 fu uno dei protagonisti della cosiddetta giunta anomala Dc-Pci e condivise con Francesco Baldarelli (Pci) la guida della città: fecero metà legislatura ciascuno. Così lo ricorda l’ex sindaco Baldarelli: "Era una persona molto preparata, di una qualità elevatissima, un collega di giunta leale e corretto". All’impegno politico nella Dc, Giuliani arriva dopo una lunga militanza nell’Azione cattolica, avendo avuto come padre spirituale Costanzo Micci, poi diventato vescovo di Fano, e seguendo l’esempio di Valerio Volpini, partigiano, direttore dell’Osservatore Romano e consigliere regionale della Democrazia Cristiana. Nel 1956 diventa consigliere comunale della Dc e da lì ha inizio il suo lungo percorso politico e amministrativo.

Tra i suoi amici più cari, che hanno condiviso con lui la lunga militanza politica oltre a Volpini ci sono Aldo Deli, Valentino Valentini, Nello Maiorano ed Enzo Uguccioni. "Abbiamo fatto battaglie insieme per tanti anni – commenta Valentino Valentini – quando la politica aveva un’altra dimensione. Il suo è stato un impegno competente e di assoluta integrità". "Con Giuliano Giuliani – sottolinea il sindaco Massimo Seri – se ne va un pezzo di storia fanese: fu amministratore e persona seria ed integerrima. A lui va il primato di consigliere comunale più longevo, con 45 anni di attività, il suo contributo è stato sempre di contenuto e di valore. Le sue riflessioni, anche quando arrivavano dalla sua attività di opposizione, non restavano mai inascoltate. Mi piace ricordare in particolare la sua competenza e attenzione per l’urbanistica cittadina, che lo portò ad essere un punto di riferimento per tanti amministratori a cui non lesinava consigli. Uomo sempre disponibile, anche con la sua professione, profondamente cristiano, era molto legato alla famiglia. Ma in particolare, credo che il suo lascito più importante sia la grande serietà e passione con cui affrontò l’impegno politico e gli incarichi amministrativi. Era un uomo che si batteva per i valori in cui credeva. Di persone così, sentiamo tutti la mancanza".

Anche il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi, lo ricorda "come amministratore capace e coraggioso, che si è sempre impegnato con passione e generosità per la sua città. Ha fatto la storia della politica fanese, sia da amministratore che dai banchi dell’opposizione. Non ha mai risparmiato il suo impegno, nell’interesse della città. Ha sempre considerato l’urbanistica, che era la sua passione, come le fondamenta di ogni scelta di sviluppo della città. Ha continuato ad interessarsi di politica fino alla fine dei suoi giorni, lo ricorderemo come una persona da cui prendere esempio".