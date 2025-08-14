Addio al casotto (per davvero). Porta Maggiore cambia vestito

"Addio al casotto in legno di Porta Maggiore". E’ quanto annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari dopo 7 anni dalla scoperta di una serie di cunicoli militari sotterranei, dotati di spazi per l’alloggiamento dell’artiglieria, che collegavano la Porta con l’esterno della città: parte del sistema difensivo della Fano rinascimentale, i cunicoli sono emersi nel 2018 durante i lavori per la ripavimentazione del Pincio. Un annuncio simile a quello di Ilari era stato già dato nel 2023 dall’assessore dell’epoca Barbara Brunori (giunta Seri), pubblicizzando le stesse immagini. Da quel 2023 sono passati altri due anni con il gabbiotto sporco e deturpato dalle scritte. Questa volta, però, la strada sembra quella giusta visto che Ilari parla di "approvazione del progetto esecutivo" e indica le date dell’avvio dei lavori "tra fine anno e gennaio 2026".

"Sarà realizzata – spiega – una struttura in vetro e acciaio corten, in armonia con il contesto storico che regalerà a tutti i fanesi, e ai visitatori, un nuovo accesso all’area archeologica di Porta Maggiore". I cunicoli, molto ben conservati, erano stati scoperti grazie all’uso di un robot telecomandato. Le strutture, però, erano state valutate dalla Soprintendenza come ‘estremamente fragili’ e non idonee alla esposizione all’aria aperta. Da qui la decisione di progettare la struttura in vetro e corten per proteggere gli scavi ma renderli altresì visibili dall’esterno e ridurre l’impatto.

Anna Marchetti