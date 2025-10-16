Addio al nonno più vecchio di Fano

Fano saluta con commozione Luigi Pucci, nato il 9 novembre 1921, l’uomo più vecchio della città e tra i cittadini più longevi in assoluto. È scomparso lunedì sera, a poche settimane dal traguardo dei 104 anni. A darne notizia sui social è stato il nipote Cristiano Pucci, molto conosciuto in città come titolare di un’agenzia immobiliare e allenatore degli Allievi Provinciali del Csi Delfino Fano, che su Facebook ha scritto un post commovente corredato da una bella foto di Luigi sorridente: "Ieri sera, dopo quasi 104 anni vissuti alla grande, sei volato in cielo a raggiungere nonna. Mancherai... mancherai tanto tanto. Come mi ha scritto un mio caro amico, ormai eri diventato il "nonno di tutti". Ciao nonno".

Con la sua scomparsa, a Fano restano 39 centenari in vita, di cui 30 sono donne. Le più anziane sono due signore nate nel 1920, mentre con la morte di Luigi Pucci anche il terzo posto in questa speciale graduatoria passa a una donna. Al termine del 2025 saranno tredici le persone che avranno compiuto cento anni quest’anno, entrando nel secondo secolo di vita. Luigi Pucci era il simbolo della longevità maschile a Fano: un uomo che aveva attraversato oltre un secolo di cambiamenti, restando sempre lucido, gentile e ironico. Custodiva ricordi di una Fano d’altri tempi e li condivideva con affetto, soprattutto con i più giovani.

Pucci ha attraversato due guerre, la ricostruzione e il grande sviluppo del secondo dopoguerra, mantenendo uno sguardo lucido e curioso sul mondo che cambiava attorno a lui. E anche quando il mondo si è fermato per la pandemia, nel 2020, a 99 anni, ha superato il Covid. Fiero delle proprie origini, ricordava spesso la Fano dei suoi anni giovanili, fatta di botteghe artigiane, biciclette e piazze affollate di bambini. Amava raccontare aneddoti della vita di un tempo, conservando nella memoria vicende e personaggi che oggi appartengono alla storia cittadina. Per questo, in città, era considerato davvero "il nonno di tutti".

Tiziana Petrelli