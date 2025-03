"Addio Alessandro. Mancherai come l’aria"

di Sandro FranceschettiAlessandro Palazzini era davvero un giovane speciale, molto speciale. E non è per niente una frase di circostanza. Lo si è capito dal clima di mestizia che si respirava da giorni (esattamente da quel maledetto mercoledì scorso, quando il suo cuore si è fermato) a Terre Roveresche e in tutto il comprensorio, e ancora di più è emerso ieri, quando una folla da brividi, composta da almeno 1500 persone, si è stretta attorno ad Ale e ai suoi cari per l’ultimo struggente saluto. Del resto ‘speciale’ è anche l’aggettivo che ha usato il parroco don Mirco Ambrosini (che ha officiato il rito insieme al sacerdote di Mondavio Marco Moschini e al diacono Fiiorello Ciaramicoli) nel corso della sua toccante omelia. Prima, rivolgendosi alla compagna Francesca, al figlio di 5 anni Nicola, alla mamma Antonella e ai fratelli Federico ed Emanuele, ha detto: "L’amore che nutriva per voi non si è spento, ma è custodito in un scrigno prezioso. Lui continua a volervi e a volerci bene". Poi ha aggiunto: "Una delle caratteristiche di Alessandro era il modo con cui riusciva a far sentire ogni persona a casa; i suoi occhi e il suo sguardo ci aprivano il cuore. Ed è per questo che era speciale". Infine un’esortazione direttamente allo sfortunato 36enne: "Aiuta anche noi a far sentire le persone che incontriamo sempre a casa".

Parole ascoltate con il volto rigato dalle lacrime da giovani, adulti e anziani, tutti accomunati dal desiderio di testimoniare il loro affetto per Ale e i suoi familiari, sia di coloro che hanno gremito la grande chiesa di San Cristoforo già dalle 9 del mattino, un’ora prima dell’inizio della Messa, sia di quelli hanno seguito il funerale dall’ampio sagrato, con la stessa compostezza e l’identico dolore e ‘rumoroso’ quanto surreale silenzio. Testimonianze di un affetto rivolto prima di tutto al piccolo Nico, in braccio alla sua mamma Francesca, a un passo dalla bara con sopra tante rose bianche, la maglietta del Pianaccio Calcio a 5 con cui babbo Ale ha militato a lungo e che ora un destino incomprensibile ha deciso di strapparglielo via.

Al termine della funzione religiosa il noto chitarrista Roberto Gargamelli ha proposto un brano scritto apposta per l’amico Alessandro ("malinconico ma con il finale allegro, perché tanto ci rincontreremo" ha detto prima di suonare) e poi ci sono stati i ‘messaggi’ da pelle d’oca delle maestre di Nicola e degli amici. "Tu eri il sole, un’anima buona – ha detto una ragazza a nome dei tantissimi amici di Ale -. Sei entrato nel cuore di tutti. Quanti bellissimi ricordi. Hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Grazie per aver toccato le nostre vite. Mancherai come l’aria. Porteremo un pezzo di te con noi per sempre". Dopodiché un lungo applauso, come quelli che hanno seguito il feretro sul sagrato, gremito di persone all’inverosimile. Sì, Ale era davvero speciale.