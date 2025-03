"Addio Alma, comunque meravigliosa"

di Silvano ClappisIeri pomeriggio allo stadio di Fermignano si è consumata l’ultima inutile e amara trasferta dei tifosi che hanno voluto seguire fino all’ultimo atto le sorti dell’Alma Juventus Fano. Ci doveva essere la partita Alma Juventus-Osimana, ma per la quarta volta consecutiva la squadra granata non si è presentata e questo significherà in settimana la definitiva cancellazione del club dal campionato di Eccellenza Marche.

Per i tifosi dei club Panthers ‘77 e Ultras Fano si è dunque trattato dell’ultimo delle migliaia di viaggi compiuti in ogni parte d’Italia al seguito dei colori granata, quei colori che nel corso di oltre un secolo hanno calcato centinaia di campi, affrontato centinaia di squadre dando vita a sfide calcistiche che sono, per la prima volta nella storia, state interrotte negli ultimi quattro turni di Eccellenza. Non poteva pertanto che essere più commovente il saluto finale espresso da questi irriducibili tifosi fanesi verso una società che si avvia malinconicamente a cessare di esistere visto che il suo attuale presidente Salvatore Guida l’ha messa in liquidazione volontaria invece di investirci le sue finanze personali, come hanno d’altronde sempre fatto sin qui tutti i presidenti che si sono succeduti al vertice del club, evitando sempre di farla fallire.

La storia dell’Alma Juventus Fano 1906 sembra destinata a chiudersi con quest’ultimo gesto di affetto da parte dei suoi tifosi, gli unici presenti ieri pomeriggio a Fermignano, dopo che l’ultimo segno di vita del club era stato l’assurda concessione della richiesta di anticipare un incontro che tutti sapevano che non si sarebbe mai disputato. Un ultimo "sfregio" ad una storia gloriosa che finisce nel peggiore dei modi. Perché se da una parte ci sono le scartoffie di una burocratica Figc, scartoffie fatte di risultati a tavolino, penalizzazioni, multe ed esclusioni, dall’altra c’è una realtà, purtroppo, fatta di ragazzi che volevano giocare a calcio per difendere la maglia granata e gli è stato impedito, ci sono famiglie che hanno riposto speranze e speso soldi fidandosi di promesse mai mantenute, ci sono fornitori che hanno fatto credito ad una società che porta un nome illustre e serio e che ora, quasi sicuramente, si troveranno con un pugno di mosche in mano. Nata nel 1906 come polisportiva, l’Alma ha scoperto il calcio nel 1914 e da allora ha sempre portato in giro il nome di Fano e della sua gente. Una lunga storia che non meritava di finire ieri pomeriggio a Fermignano.