Addio don Piergiorgio Sanchioni. Tavernelle e Serrungarina in lutto

Tavernelle e Serrungarina in lutto per la morte, l’altra notte, del parroco don Piergiorgio Sanchioni. Il sacerdote, molto conosciuto in tutta la Diocesi, si è spento all’età di 78 anni all’ospedale di Fano per una crisi respiratoria causata da una brutta polmonite, che aveva indotto il personale del 118 a portarlo d’urgenza al Santa Croce il 21 ottobre scorso.

Nato a Cartoceto il 5 marzo 1947, è stato ordinato presbitero nel suo paese il 14 ottobre 1973. Ha conseguito il Baccalaureato in teologia alla Pontificia Università Lateranense di Ancona e la laurea in sociologia della religione all’Università di Urbino con il professor Grassi. Nella sua lunga ‘carriera’ da sacerdote ha insegnato religione all’istituto tecnico commerciale ‘Cesare Battisti’ di Fano ed è stato assistente spirituale delle Acli. Don Piergiorgio si è distinto anche come autore di diversi libri, tra i quali ‘Cristiani Chiesa Politica’ (2018 – Tau Editrice) e ‘Quando il cuore pulsa’ (2023 – Tau Editrice).

Il 21 ottobre 2023 la comunità della parrocchia Maria Immacolata di Tavernelle si era riunita attorno a lui per festeggiare il suo giubileo d’oro (il cinquantesimo anniversario di sacerdozio) e gli 80 anni di fondazione della parrocchia. "Il vescovo Andrea e tutto il clero – è scritto in una nota della Diocesi – pregano per lui e si uniscono fraternamente ai suoi familiari e alle comunità di Tavernelle e Serrungarina". Cordoglio viene espresso anche dal sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti: "A nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza rivolgo un pensiero affettuoso a don Piergiorgio, arrivato nella parrocchia di Tavernelle ben 37 anni fa. La sua perdita addolora l’intera comunità".

Prima di approdare a Tavernelle (nel 1988), assumendo in seguito anche la guida della parrocchia di Sant’Antonio Abate di Serrungarina, don Piergiorgio aveva prestato il suo servizio a Lucrezia e a Montebello di Orciano (oggi di Terre Roveresche). La data e l’orario delle esequie ieri era ancora da stabilire.

Sandro Franceschetti