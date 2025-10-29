Addio Giusy Benvenuti. Barista di Tombaccia: "Un’anima speciale"

Si è spenta nella tarda mattinata di ieri, all’ospedale di Pesaro, Giuseppina Benvenuti (foto), 62 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e dignità. Sempre buona e allegra, aveva dedicato la sua vita agli altri, con quella gentilezza semplice e autentica che l’ha resa una presenza amata da molti. In tanti la ricordano anche per il sorriso con cui accoglieva i clienti del bar di Tombaccia, che aveva gestito per anni insieme al suo compagno di allora. Un luogo di incontro, proprio come lei, capace di far sentire a casa chiunque si fermasse. Lascia una mamma anziana, Gemma Baldelli, il fratello Fabio Benvenuti e il suo inseparabile cane Roky, che da giorni la cerca e sembra non darsi pace.

Negli ultimi mesi aveva lottato con tutte le forze contro la malattia: a gennaio era stata operata, ma l’intervento non era andato come sperato e da allora era iniziato un calvario che si è concluso ieri, lasciando un grande vuoto in chi l’ha conosciuta e amata. Sui social, da ore, si susseguono i messaggi di affetto e di cordoglio, accompagnati dalla sua immagine sorridente: "Oggi il cielo ha accolto un’anima speciale — scrive Silvia —. Resterai sempre nei miei ricordi e nel cuore di chi ti ha voluto bene". Il funerale di Giusy, come la chiamavano tutti, sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa di San Pio X a Fano.

Tiziana Petrelli