Addio Paese dei Balocchi: "Quest’anno sarà l’ultimo"

di Tiziana PetrelliQuesta estate Bellocchi saluterà per l’ultima volta il suo evento più amato. Michele Brocchini, presidente dell’associazione Il Paese dei Balocchi, ha infatti annunciato a sorpresa che quella dal 21 al 24 agosto sarà l’edizione conclusiva della manifestazione che da 21 anni fa rivivere la favola di Pinocchio a grandi e piccini. Una festa cresciuta nel tempo fino a raggiungere numeri importanti – 80mila euro di bilancio, migliaia di visitatori, decine di attrazioni immersive – sostenuta per la gran parte da sponsor e volontari, con un contributo comunale che nel 2024 si è fermato a 10mila euro.

La decisione è arrivata all’unanimità dal Consiglio direttivo. "La manifestazione è arrivata a un livello altissimo, e con grande orgoglio possiamo dire di averla portata dallo zero a quello che è oggi – spiega Brocchini – ma è diventata ingestibile per le nostre forze. Le persone che l’hanno costruita hanno vent’anni in più rispetto a quando tutto è cominciato, e oggi fanno fatica. Non c’è stato un vero ricambio generazionale. I giovani ci sono, ma i lavori fisici più pesanti (guidare bobcat, montare strutture) richiedono competenze e resistenza che solo alcuni hanno. E quelli oggi hanno 60-70 anni". A pesare sulla scelta non sono stati né motivi economici né rapporti con la nuova amministrazione comunale. "Dal punto di vista economico siamo sereni - prosegue il presidente -. Il contributo è rimasto invariato e nemmeno dal punto di vista politico ci sono state frizioni: il sindaco Luca Serfilippi ci ha contattati per capire le ragioni della scelta e gliel’ho spiegato chiaramente. Semplicemente non abbiamo più le forze per portare avanti una macchina così complessa".

La volontà, dice Brocchini, è evitare un declino lento e faticoso, come accaduto in passato con altre manifestazioni. "Vogliamo chiudere in bellezza, non dover arrivare a dire all’ultimo minuto che non ce la facciamo. L’anno scorso un volontario è svenuto durante l’evento, c’erano famiglie con problemi seri. Vogliamo lasciare un bel ricordo". Resta il nodo del futuro: qualcuno potrà rilevare il marchio? "Per ora non ci abbiamo pensato – ammette Brocchini –. Potrebbe accadere, ma sarebbe un’altra cosa, magari affidata a una società, non all’associazione. Il Paese dei Balocchi, per come lo conosciamo, finisce qui". E per l’ultima edizione, la promessa è quella di uno spettacolo all’altezza. Ancora in fase di definizione il tema, ma sono già certe alcune presenze: tornerà Luca Pagliari a raccontare la storia di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, undici anni dopo la sua prima partecipazione, e non mancherà lo spettacolo finale firmato da Alcmena Studio.