Addio al sindaco profeta, la città piange Mazzoni

Fano, 24 dicembre 2023 – Fano piange l’improvvisa scomparsa di Gustavo Mazzoni, uno dei sindaci più popolari e più amati, che ha caratterizzato la vita politica fanese negli anni Ottanta del secolo scorso.

L’ex sindaco è deceduto la notte scorsa all’età di 86 anni all’ospedale Santa Croce dove era ricoverato da alcuni giorni per una bronchite.

Nella sua vita politica Gustavo Mazzoni non aveva mai rinunciato a condividere e perseguire gli ideali del socialismo e della fratellanza tra gli uomini, ideali per i quali si era impegnato in particolare quando venne eletto sindaco nel giugno del 1983 e poi riconfermato nelle elezioni del 1985 con una valanga di preferenze, salvo poi dimettersi l’anno successivo.

Persona cordiale, estroversa, risoluta nelle decisioni, come amministratore pubblico sapeva guardare lontano, immaginando una Fano moderna e proiettata nel futuro. Porto, aeroporto e Terme di Carignano furono i suoi slogan lanciati nel tentativo di cambiare il volto di una città ancora troppo chiusa e provinciale, obiettivi dei quali a distanza di 40 anni ancora la città ne paga i ritardi.

Mazzoni fu il sindaco che sistemò il lungomare della Sassonia odierna, con l’incarico all’architetto Gianni Lamedica, anche lui scomparso poco settimana fa, fu l’ideatore del Progetto Gregotti-Pomodoro per la sistemazione del Lido, e l’iniziatore del nuovo porto turistico sull’onda dell’esplosione della cantieristica navale.

Renzo Rovinelli, che è stato suo assessore al Turismo, lo ricorda così: "Sono stati tre anni intensi, di grande lavoro. Persona gentile, affabile e determinata, seppe dare uno slancio di modernità e di immagine a Fano, gettando le basi di grandi opere. Per me è stata una grande esperienza di vita e personale.

Una grave perdita". Anche il sindaco Massimo Seri ha espresso il proprio cordoglio: "Gustavo Mazzoni è stato l’esempio di un nuovo impegno per Fano. Amato dai suoi cittadini, affabile ed empatico, ha proiettato Fano in un protagonismo importante. Anticipava i tempi ed è riuscito a determinare uno sviluppo significativo della città. È stato il primo a portare Fano ad una dimensione europea siglando il primo rapporto di gemellaggio con la città di Rastatt. Suo il merito di aver portato nella nostra città sua Santità Papa Giovanni Paolo II, a distanza di 126 dall’ultima visita di un Papa, nell’incontro storico con i pescatori. Precursore dei tempi e visionario per vocazione, Fano perde un grande sindaco".