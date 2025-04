Adriana Volpe alla "Sanremo del ballo"

C’è la data ufficiale per il ‘Sanremo del Ballo’ 2025: il 22 maggio. E sveliamo anche il nome della sua presentatrice, che sarà la nota e bella conduttrice Tv Adriana Volpe (foto). Emergono notizie importanti sulla compilation nazionale ‘Italia Musica’, ribattezzata ‘Sanremo del Ballo’, organizzata dall’associazione musicale Primavera, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia e della Regione, che si accinge a vivere la sua settima edizione, ancora una volta al maxi Dancing ‘Tris’ di Schieppe. L’evento, secondo una formula consolidata e vincente, avrà come protagoniste venti formazioni del panorama italiano dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani i cui nomi saranno svelati a breve. Intanto, l’ideatore Sergio Boldorini, ex cantautore e presidente dell’associazione, anticipa alcune notizie che faranno piacere agli appassionati della musica da ballo: "Oltre a una presentatrice top qual è Adriana Volpe, volto notissimo della Tv, per quasi un decennio co-conduttrice de ‘I fatti vostri’ su Rai Due; concorrente di ‘Pechino Express’ nel 2108 e del programma di Rai Uno ‘Ne vedremo delle belle’ recentemente andato in onda sotto la conduzione di Carlo Conti, avremo un ospite d’eccezione come Pietro Galassi e la sua orchestra, che per gli amanti della musica da ballo è una delle eccellenze dello Stivale". "Siamo certi – conclude Boldorini – che sarà una serata speciale".

s.fr.