Adriana Volpe trascina tutto il Tris. Successo per il Sanremo del ballo

Il fascino della conduttrice Adriana Volpe e la bravura delle 20 orchestre protagoniste hanno sancito il grande successo del ‘Sanremo del Ballo’ svoltosi al maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe, a Terre Roveresche. Più di 2.500 persone hanno assistito e ballato durante l’esecuzione della settima edizione nazionale di ‘Italia Musica’, la compilation di musica da ballo organizzata dall’Associazione Musicale Primavera, guidata dall’ex cantautore Sergio Boldorini e dall’artista Demis, cantante e presentatore televisivo.

"E’ stato un successo oltre ogni aspettativa – racconta Boldorini – con Andriana Volpe che con la sua eleganza e il modo di porsi nei confronti del pubblico è stata davvero straordinaria. Siamo strafelici dell’esito della serata, dalla quale è nato un disco tutto da ballare". Le 20 formazioni e gli altrettanti brani proposti durante la serata, sono infatti racchiusi nella settima compilation ‘Italia Musica’ che è già disponibile per gli appassionati chiamando il numero 333.9784754.

Per chi invece vorrà attendere il passaggio televisivo, va detto che la trasmissione registrata la sera svoltasi al Tris, sarà riprodotta a breve in numerosi canali regionali e nazionali. Fra quest’ultimi vanno ricordati il canale 170 e il 240 del digitale terrestre. "Sono molto felice del successo della nostra manifestazione – evidenzia Sergio Boldorini -. La musica da ballo di qualità è un plus di questo territorio e un’eccellenza della nostra tradizione".