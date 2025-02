Adriatic Link, cantiere operativo a Metaurilia. I cittadini: "Ci facciano vedere il progetto"

Sono partiti i lavori di Adriatic Link, l’elettrodotto che unirà Abruzzo e Marche. I cantieri sono stati attivati, già a dicembre, a Metaurilia dove si sta predisponendo il terreno per accogliere le tubazioni che per via sotterranea risaliranno fino a Carrara dov’è prevista la costruzione della stazione di conversione, accanto all’attuale centrale elettrica. Per capire nel dettaglio il percorso e le tecniche adottate, i cittadini di Metaurilia hanno chiesto di vedere il progetto. "Abbiamo già avuto un primo incontro – spiega Michele Tanzi la cui abitazione è in via dei Mezzadri proprio dove passerà l’elettrodotto – con i tecnici comunali che ci hanno mostrato la documentazione a computer, in attesa di inviarci quella cartacea". L’idea è di presentare il progetto alla comunità di Metaurilia in una prossima assemblea pubblica, magari con la partecipazione dei tecnici comunali e di Terna, la società che realizzerà l’elettrodotto e finanzierà le opere compensative per oltre 12milioni di euro.

Il protocollo d’intesa per tali opere, a beneficio di Carrara e Metaurilia, è già stato approvato a fine ottobre dal consiglio comunale, manca solo la firma di Terna, prevista a breve. Proprio di opere compensative parleranno oggi i cittadini di Metaurilia nell’incontro in programma con il vicesindaco Loretta Manocchi: "Vorremmo avere notizie sulla convenzione – fa presente Tanzi – anche in funzione della ciclovia del Metauro, opera regionale molto importante per togliere Metaurilia dall’isolamento". A questo proposito Tanzi ricorda che deve ancora essere realizzato il II e il III stralcio da Ponte Sasso a Torrette e da Torrette a Ponte Metauro, il ponte sul fiume Metauro e il tratto urbano fanese fino all’innesto con la ciclabile per Pesaro. "Pare che le risorse della Regione – prosegue Tanzi – non consentano di realizzare, per il terzo stralcio, tutte quelle opere e infrastrutture a servizio della ciclovia (messa in sicurezza idraulica o realizzazione dei marciapiedi) indispensabili per un’opera di tale importanza. Nell’incontro di oggi faremo delle proposte per allargare i soggetti da coinvolgere nella realizzazione della ciclovia, come Aset per la parte idraulica, o per dirottare, almeno temporaneamente, le risorse di Terna per le opere compensative, al completamento della ciclovia. Infrastruttura indispensabile per la crescita della nostra comunità e per il suo sviluppo economico e turistico".

Anna Marchetti