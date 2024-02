Adriatic link, c’è l’ok da Roma: "Obiettivo decarbonizzazione"

Fano (Pesaro), 7 febbraio 2024 – Autorizzato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino tra Marche e Abruzzo, progetto di cui si parla da diversi anni. L’infrastruttura elettrica, su cui Terna investirà 1,3 miliardi di euro, favorirà l’integrazione delle fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica. "Il collegamento – fanno sapere da Terna – consentirà di incrementare di circa 1.000 MW la capacità di scambio tra centro-sud e centro-nord trasferendo l’energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici del mezzogiorno verso i centri di consumo del Nord". Il decreto di autorizzazione del ministero è dello scorso 31 gennaio, l’opera è inserita tra gli interventi previsti dal Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) ed è riconosciuta come strategica per il Paese anche dall’Autorità di regolazione.

"La nuova infrastruttura – chiarisce Terna – rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della penisola rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili. Il collegamento elettrico, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e ambientale, sarà costituito da due cavi sottomarini di circa 210 chilometri, posati a una profondità massima di 100 metri, e da due cavi terrestri di 40 chilometri. Le stazioni di conversione sono previste nelle vicinanze delle esistenti stazioni elettriche di Cepagatti (Pescara-Abruzzo) e di Fano (Pesaro-Marche). Un’ opera strategica per migliorare i requisiti di affidabilità e sicurezza del servizio di trasmissione lungo la dorsale adriatica, ad oggi costituita da un’unica direttrice a 400 Kv tra Marche e Abruzzo, ma anche un migliore sfruttamento del parco di generazione nazionale ed una crescente integrazione della generazione rinnovabile".

"Con l’autorizzazione ministeriale di Adriatic link – secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin (foto) – si pone un altro tassello del percorso intrapreso dallo Stato con Terna per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico italiano in coerenza con gli obiettivi delineati dal Piano nazionale integrato energia e Clima". ."Siamo molto soddisfatti del via libera ottenuto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – commenta l’ad e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia – Adriatic link è una delle opere fondamentali del Piano di sviluppo decennale di Terna. L’infrastruttura, per la quale investiremo circa 1,3 miliardi di euro, aumenterà la sicurezza e la resilienza della rete elettrica di trasmissione nazionale e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, a conferma del ruolo dell’Italia di hub energetico europeo e del Mediterraneo". E ancora da Terna: "L’autorizzazione è il risultato della costante interlocuzione tra il Ministero e la società e del lungo percorso di confronto avviato dall’azienda con il territorio. Dal dicembre 2020, infatti, il dialogo nelle fasi di progettazione e di consultazione pubblica si è concretizzato in oltre 120 incontri svolti con amministrazioni regionali e comunali, associazioni e cittadini".