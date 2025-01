Adriatic Sound Festival, caccia ai partner

L’Adriatic Sound Festival è alla ricerca di partner e fornitori per l’edizione 2025. Aziende e attività commerciali interessate a collaborare possono già proporsi compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale dell’iniziativa, adriaticsoundfestival.com. L’obiettivo è coinvolgere il territorio locale per garantire un’esperienza condivisa e un significativo ritorno economico per la comunità.

L’evento si terrà il 13 e 14 giugno 2025 per la prima volta a Fano, con un programma che vedrà esibirsi alcuni dei migliori artisti internazionali di musica house e techno. Pur avendo come fulcro l’area dell’aeroporto, il festival sarà diffuso anche in altre zone della città, incluso il centro storico.

"L’idea è quella di estendere l’iniziativa per coinvolgere tutta Fano – spiega l’assessore agli eventi, Alberto Santorelli – con particolare attenzione alle attività commerciali locali, che potranno essere parte attiva di questa grande manifestazione".

L’organizzazione, guidata da Robert e Luca Lewis, punta a valorizzare le risorse del territorio in modo trasparente e collaborativo, creando un indotto economico importante e promuovendo la città come punto di riferimento per eventi di richiamo internazionale.