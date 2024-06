Aeroporto, ok alla pista in cemento: "Da Enac pronti 4 milioni per Fano"

di Anna Marchetti

Dopo decenni di oblio, l’aeroporto torna al centro degli interessi cittadini: Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) è pronta a realizzare la pista in cemento e il Comune è deciso a non farsi sfuggire l’occasione. Sindaco e vice ieri mattina sono andati a Roma, in aereo, per parlare con il direttore di Enac, Alessio Quaranta, della riqualificazione dell’area aeroportuale e della pista in cemento. A dimostrazione della volontà dell’amministrazione di centrodestra di rilanciare la strategica infrastruttura, il sindaco Luca Serfilippi, la sua vice Loretta Manocchi e l’amministratore unico della società Fanum Fortunae, Massimo Ruggeri, sono partiti alla volta di Roma, intorno alle 10.30, dall’aeroporto Omiccioli su un Tecnam P2006, bimotore, della Eagles Aviation Academy: ai comandi l’istruttore fanese Giordano Filippetti (ex comandante Alitalia), che ha poi partecipato all’incontro con Enac in rappresentanza della Eagles Aviation, la scuola di volo fanese.

Dopo un volo di circa 50 minuti, il bimotore è atterrato all’aeroporto di Roma Urbe, piccolo scalo per gli aeroplani di aviazione generale, nel cuore della città. Il viaggio è servito a manifestare ad Enac la decisa volontà dell’amministrazione fanese di procedere allo sviluppo dell’aeroporto. "Un incontro positivo – ha commentato il sindaco – durante il quale il direttore Quaranta ha confermato la volontà di potenziare la nostra struttura, realizzando la pista in cemento". Enac ha pronti 4 milioni da investire su Fano. "Ci vedremo di nuovo – ha assicurato Serfilippi – per definire le tappe amministrative, questa volta anche alla presenza dell’Agenzia del Demanio, per formulare il passaggio dei terreni comunali ad Enac che, oltre alla pista in cemento, realizzerà l’automazione del sistema di carburante e la riqualificazione della palazzina destinata agli uffici". Che ci sia la volontà di Enac di acquisire, a

titolo gratuito, i terreni aeroportuali di proprietà del Comune lo conferma anche il parlamentare Antonio Baldelli (Fd’I) che tiene i contatti sia con Enac sia con il ministero delle Infrastrutture, "per poi cedere la struttura in gestione alla società Fanum Fortunae". La giunta Serfilippi d’altronde non ha al suo interno forze politiche contrarie a tale progetto, come invece accadeva nel centrosinistra dove In Comune si è sempre opposta alla cementificazione della pista.

I risultati dell’incontro con Enac sono stati riferiti nella giunta convocata poco dopo essere atterrati a Fano, intorno alle 15.30. "Siamo determinati – commenta Serfilippi – a procedere spediti in questo percorso. Tra le nostre prime azioni c’è di ridare slancio all’aeroporto entro il primo anno di governo, mantenendo fede alla promessa fatta in campagna elettorale. Promuoveremo una strategia condivisa con un progetto di cui discuteremo con la città e con tutti gli enti preposti perchè l’infrastruttura abbia nuove prospettive di sviluppo".