In aeroporto decolla la scuola di volo, a Fano nascono piloti professionisti

Fano, 2 marzo 2024 – È in piena attività, a distanza di dieci anni dalla sua nascita, la scuola di volo della Eagles Aviation Academy che forma piloti professionisti all’aeroporto di Fano. L’ultimo a conseguire la licenza rilasciata del direttore della scuola Davide Cecchini è stato, il 17 febbraio scorso, il pesarese Francesco Angelini.

"Sabato 16 marzo prossimo dalle 9 alle 15 all’aeroporto di Fano – dice Matteo Rossini, operation manager della scuola di volo – faremo proprio un Open Day rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori di Fano e dintorni che vogliono imparare a volare. La nostra scuola di Fano fornisce tutte le licenze per poter intraprendere una professione affascinante come quella di pilota di linea e per offrire uno sbocco professionale ai giovani appassionati del volo. Tutti quelli che hanno frequentato i nostri corsi hanno immediatamente trovato lavoro nelle varie compagnie aeree".

Per partecipare gratuitamente all’Open Day bisogna iscriversi sul sito della Eagles Aviation Academy su Facebook, mentre per iscriversi alla scuola è sufficiente avere 16 anni. I corsi durano da 24 a 36 mesi, con 200 ore di lezioni pratiche e 700 ore di lezioni teoriche, a seconda dei moduli che si intendono scegliere, e per chi arriva in fondo c’è la licenza con la quale si può partecipare alle selezioni che le varie compagnie aeree.

Un percorso fatto di diversi step e con esperienze assai particolari perché oltre a imparare a volare sull’aeroporto di Fano, i corsisti, suddivisi in equipaggi, hanno l’opportunità di fare pratica su simulatori di grossi aerei come l’Airbus andando a Milano o ad Amsterdam oppure di guidare dal vivo i Boeing 737 a Bergamo della compagnia Blu Panorama.

Ovviamente all’interno della Eagles Aviation Academy, operano esclusivamente professionisti del volo che hanno alle spalle lunghissime esperienze sia nel settore civile, ma soprattutto nel settore militare.

Buona parte degli istruttori, infatti, proviene dall’Aeronautica militare italiana, ha effettuato migliaia di ore di volo e quindi grande esperienza, utilizzando nell’insegnamento, le stesse tecniche ampiamente collaudate dall’arma azzurra. "Attualmente – continua ancora Matteo Rossini – abbiamo 32 allievi con un paio di stranieri, un argentino e un tedesco. Dalla Germania vengono spesso perché il panorama non offre molto, ci sono poche scuole e anche molto costose. Anche in Italia una scuola di volo costa qualche decina di migliaia di euro, ma per chi riesce alla fine le soddisfazioni sono tante, comprese quelle di natura economica".

Per questo la Eagles Aviation Academy è particolarmente apprezzata in Italia e all’estero. "Ripeto, le possibilità lavorative sono moltissime – aggiunge Matteo Rossini – giovani nostri piloti sono stati scelti da Ryan Air, Ita (ex Alitalia), Aeroitalia, Air Dolomiti, Dhl che effettua trasporti cargo, un ragazzo fanese è partito alla volta del Canada proprio in questi giorni".

Le lezioni si svolgono durante la settimana, con l’Accademia che punta a formare gli allievi in maniera completa e seguendone ogni aspetto della crescita professionale ed umana: dall’attività fisica all’insegnamento della lingua inglese, dalle attività ricreative alla responsabilizzazione. Un fiore all’occhiello per l’aeroporto "Omiccioli" di Fano e per tutta la città.