Affiorano le antiche murature di Santa Maria della Neve

Il passato, talvolta, riaffiora dal terreno proprio quando non lo si sta cercando. È già successo ad esempio in piazzale della Vittoria, dove alcuni scavi di Hera hanno portato al rinvenimento di una necropoli romana; è successo al parcheggio di via Romanello, la cui realizzazione ha fatto emergere una fornace rinascimentale; e adesso è successo anche nel cantiere che porterà alla costruzione della nuova scuola media Maroncelli.

Su via Bentivoglio, dentro gli scassi effettuati in un cantiere di pertinenza di Enel mirato alla realizzazione di una cabina elettrica che servirà sia alla scuola che al resto del quartiere, sono emersi alcuni resti con ogni probabilità riconducibili al Monastero e alla Chiesa di Santa Maria della Neve, che un tempo sorgeva sotto al piano stradale attuale.

Il monastero non ha datazione certa, ma si sa che nel tredicesimo secolo era già sede delle Domenicane e poi, dopo la Restaurazione, delle Clarisse, le quali vi rimasero fino al 1860. Come successe alla vicina Ripa, anche in questo caso i locali vennero trasformati in caserma e poi dismessi, fino a quando anche la facciata, ancora miracolosamente in piedi, venne abbattuta.

La scoperta archeologica delle scorse ore comunque non sorprende gli addetti ai lavori, già da tempo allertati dalla Soprintendenza della probabile presenza di murature antiche. "Quando è stato autorizzato il cantiere – spiegano dal Comune - è stata fatta un’interlocuzione preliminare con la Soprintendenza, che ha prescritto la presenza di un archeologo sul posto per tutta la durata dei lavori, al termine dei quali sarà presentato un consuntivo scientifico".

Nel frattempo le antiche murature non hanno fermato i lavori che, con l’avvallo dell’archeologo presente, non hanno mai subito interruzioni.